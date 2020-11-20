В Минздраве оценили эффективность «Спутника V» как «чрезвычайно высокую»

Третья фаза испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» показывает, что её эффективность «чрезвычайно высока», заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Та третья фаза, которая идёт сейчас, показывает, что эффективность весьма и весьма высока, чрезвычайно высока», — сказала она во время круглого стола «Совершенствование государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней».

Как стало известно ранее, производители «Спутник V» подали заявку о сертификации препарата в штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения.