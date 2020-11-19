Производители вакцины «Спутник V» подали заявку о сертификации в ВОЗ

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Производители российской вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции COVID-19 подали заявку о сертификации препарата в штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения.
Производители вакцины «Спутник V» подали заявку о сертификации в ВОЗ
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. 

По её словам, ВОЗ ещё не высказалась ни за одну вакцину против коронавируса, потому что вакцины проходят систему оценки — условную сертификацию, которая делается в случае пандемии. 

«Такую условную сертификацию все вакцины должны пройти прежде всего в своей стране, и в России это произошло... И сейчас мы знаем, что вакцина «Спутник» подана на сертификацию в Женеву, в штаб-квартиру ВОЗ», — сказала она.

Ранее Вуйнович сообщила, что сотрудники ВОЗ и российские разработчики вакцины «Спутник V» ведут диалог по процедуре оценки препарата.

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