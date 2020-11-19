В ВОЗ рассказали о сотрудничестве с разработчиками вакцины «Спутник V»

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Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и российские разработчики вакцины «Спутник V» ведут диалог по процедуре её оценки. Об этом в эфире телеканала «Россия 24». заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
В ВОЗ рассказали о сотрудничестве с разработчиками вакцины «Спутник V»
  • Reuters
  • © Tatyana Makeyeva

«Российские разработчики передали файлы ВОЗ как и другие разработчики. Идёт диалог между разработчиками и отделением ВОЗ, который делает оценку по процедуре (разработки вакцины от коронавируса. — RT)», — цитирует ТАСС Вуйнович.

По её словам, после завершения процедуры разработки вакцины на сайте ВОЗ будет сделано соответствующее заявление.

Вуйнович подчеркнула, что до конца 2021 года при достаточном количестве вакцин 2 млрд людей будут привиты от коронавируса. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости объединить усилия по производству вакцины от коронавируса.

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