Джонсон прокомментировал данные об эффективности вакцины AstraZeneca

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приветствовал данные об эффективности вакцины от коронавируса британской фармацевтической компании AstraZeneca, разрабатываемой вместе со специалистами Оксфорда.
Джонсон прокомментировал данные об эффективности вакцины AstraZeneca
  • Reuters

«Невероятно впечатляющие новости о том, что оксфордская вакцина показала такую эффективность на испытаниях. Впереди дальнейшие проверки на безопасность, но это фантастические результаты», — написал глава правительства в Twitter.

Ранее AstraZeneca сообщила, что промежуточный анализ клинических испытаний вакцины показал её среднюю эффективность на уровне 70%. 

Как отметили в компании, участники испытаний получали два разных варианта дозировки, один из них показал эффективность 90%, другой — 62%.

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