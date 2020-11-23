Джонсон прокомментировал данные об эффективности вакцины AstraZeneca

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приветствовал данные об эффективности вакцины от коронавируса британской фармацевтической компании AstraZeneca, разрабатываемой вместе со специалистами Оксфорда.

«Невероятно впечатляющие новости о том, что оксфордская вакцина показала такую эффективность на испытаниях. Впереди дальнейшие проверки на безопасность, но это фантастические результаты», — написал глава правительства в Twitter.

Ранее AstraZeneca сообщила, что промежуточный анализ клинических испытаний вакцины показал её среднюю эффективность на уровне 70%.

Как отметили в компании, участники испытаний получали два разных варианта дозировки, один из них показал эффективность 90%, другой — 62%.