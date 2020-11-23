AstraZeneca отчиталась об эффективности своей вакцины от COVID-19

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Британская компания AstraZeneca отчиталась об эффективности своей вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
AstraZeneca отчиталась об эффективности своей вакцины от COVID-19
  • Reuters

Как говорится в пресс-релизе компании, промежуточный анализ клинических испытаний данной вакцины показал её среднюю эффективность на уровне 70%. 

Уточняется, что этот показатель базируется на данных об эффективности двух режимов дозирования. В первом случае вакцину вводили в виде половинной дозы с последующей полной дозой с интервалом не менее одного месяца, а во втором — вводились две полные дозы с интервалом не менее одного месяца. 

Первый режим показал эффективность на уровне 90%, а второй — на уровне 62%. Комбинированный анализ обоих режимов привёл к средней эффективности 70%.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что окончательный анализ данных клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech, показал её эффективность на уровне 95%.

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