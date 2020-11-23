Вакцина «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот до конца года

Вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор», поступит в гражданский оборот до конца года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Там отметили, что к настоящему времени выпущено уже 25 тыс. доз препарата, а до конца года будет суммарно 50 тыс.

«Вакцина «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот до конца 2020 года», — говорится в сообщении.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что обе зарегистрированные в стране вакцины от коронавируса абсолютно безопасны и эффективны, вопрос только в налаживании массового производства.

Глава государства подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству.