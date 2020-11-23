Вакцина «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот до конца года
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Там отметили, что к настоящему времени выпущено уже 25 тыс. доз препарата, а до конца года будет суммарно 50 тыс.
«Вакцина «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот до конца 2020 года», — говорится в сообщении.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что обе зарегистрированные в стране вакцины от коронавируса абсолютно безопасны и эффективны, вопрос только в налаживании массового производства.
Глава государства подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству.