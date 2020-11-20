Путин подчеркнул эффективность двух российских вакцин от коронавируса

Обе зарегистрированные в России вакцины против коронавируса абсолютно безопасны и эффективны, вопрос только в налаживании массового производства, и Россия его разворачивает, рассказал глава государства Владимир Путин, выступая на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

«В России созданы и зарегистрированы две вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», ещё одна, третья вакцина, на завершающей стадии испытаний. Мы с нашими зарубежными партнёрами активно прорабатываем возможности их поставок и локализации производства на местах. Хочу подчеркнуть — обе вакцины отвечают двум важнейшим критериям: они абсолютно безопасны и эффективны», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что России здесь есть что предложить партнёрам и друзьям — страна накопила солидный научный и клинический опыт.

Ранее стало известно, что эффективность российской вакцины «Спутник V» от COVID-19 по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований в России составила 92%.

10 ноября Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству по вакцинам от коронавируса и согласна работать со всеми странами мира.