Глава Минздрава Британии оценил эффективность вакцины AstraZeneca

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок назвал обнадёживающими данные об эффективности вакцины британской фармацевтической компании AstraZeneca.

Об этом сообщает Sky News.

«Это действительно обнадёживающая новость о вакцине Оксфорда и AstraZeneca, которую мы, очевидно, поддерживаем с самого начала. И я на самом деле очень рад, действительно приветствую эти цифры, эти данные, которые показывают, что вакцина при правильной дозировке может быть до 90% эффективной», — заявил Хэнкок.

Он сообщил, что есть заказ на 100 млн доз вакцины, большая часть которого должна быть выполнена уже в этом году.

Он также отметил, что условия хранения вакцины AstraZeneca проще, чем у конкурентов из американской Pfizer.

Ранее британская компания AstraZeneca отчиталась об эффективности своей вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как говорится в пресс-релизе компании, промежуточный анализ клинических испытаний данной вакцины показал её среднюю эффективность на уровне 70%. Максимальная — 90%.