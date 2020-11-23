Глава Минздрава Британии оценил эффективность вакцины AstraZeneca

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Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок назвал обнадёживающими данные об эффективности вакцины британской фармацевтической компании AstraZeneca.
Глава Минздрава Британии оценил эффективность вакцины AstraZeneca
  • Reuters

Об этом сообщает Sky News.

«Это действительно обнадёживающая новость о вакцине Оксфорда и AstraZeneca, которую мы, очевидно, поддерживаем с самого начала. И я на самом деле очень рад, действительно приветствую эти цифры, эти данные, которые показывают, что вакцина при правильной дозировке может быть до 90% эффективной», — заявил Хэнкок.

Он сообщил, что есть заказ на 100 млн доз вакцины, большая часть которого должна быть выполнена уже в этом году.

Он также отметил, что условия хранения вакцины AstraZeneca проще, чем у конкурентов из американской Pfizer.

Ранее британская компания AstraZeneca отчиталась об эффективности своей вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как говорится в пресс-релизе компании, промежуточный анализ клинических испытаний данной вакцины показал её среднюю эффективность на уровне 70%. Максимальная — 90%.

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