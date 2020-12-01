Гнев, печаль и страх заражения: как сновидения отражают душевное состояние человека во время пандемии COVID-19

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Арсений Скрынников
Бразильские учёные провели анализ описаний снов, которые видели участвовавшие в исследовании люди во время пандемии коронавируса и до неё. Рассказы о «пандемических» сновидениях содержали большое количество слов, относящихся к душевным переживаниям — гневу, печали, страху заражения, а также различные вариации на тему гигиены. Учёные полагают, что такие сны хорошо отражают коллективный травматический опыт человечества, как это часто бывает во время войн и других массовых бедствий, и помогают преодолевать актуальные страхи и опасности, связанные с COVID-19.
Гнев, печаль и страх заражения: как сновидения отражают душевное состояние человека во время пандемии COVID-19
  • globallookpress.com
  • © Bill Bachmann

Учёные из Бразилии сравнили описания снов, которые видели добровольцы до начала эпидемии COVID-19 и во время карантина. Оказалось, что в пересказе «пандемических» сновидений содержится большое количество слов, отражающих душевные переживания. Об этом сообщается в журнале PLOS One.

В ходе эксперимента были исследованы записи снов, сделанные 67 добровольцами. Всего было проанализировано 239 сновидений. 208 из них относились к первому месяцу пандемии, а 31 сон был зафиксирован до пандемии — ещё в 2019 году.

Учёные давно установили, что использование определённых слов в описании сна отражает его эмоциональное содержание и позволяет выявлять душевные переживания, которые испытывает человек во время бодрствования.

Текстовый анализ описаний «пандемических» снов выявил высокое содержание слов, относящихся к душевным переживаниям — гневу, печали, страху заражения. Также сновидения содержали различные ассоциации на тему гигиены.

Коллектив исследователей пришёл к выводу, что анализ снов и их обсуждение оказывают терапевтическое действие на людей во время карантинных и других ограничительных мер, смягчают переживания и душевные страдания.

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По мнению учёных, собранные воедино результаты о «пандемических» снах, связанных с гигиеной, указывают на новые социальные изменения в жизни людей, такие как необходимость использования средств индивидуальной защиты, избегание физического контакта, привычка дезинфицировать руки и поверхности.

Такие сновидения отражают и различные виды страха, который переживают испытуемые во время бодрствования. К ним относятся опасение заразиться, различные переживания по поводу финансовых проблем, страх дистанцирования от родственников, друзей и сверстников. Также исследователи перечисляют происходящие во сне важные процессы, такие как моделирование стратегий преодоления опасностей и подстраивание под новые социальные правила.

В целом учёные полагают, что такие сновидения хорошо отражают коллективный травматический опыт человечества, что часто происходит во время войн, эпидемий и других массовых бедствий. В настоящее время коллектив авторов продолжает наблюдение за участниками исследования, чтобы проанализировать их сны на более поздних этапах пандемии.

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