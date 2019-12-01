«С возрастом люди становятся жаворонками»: сомнолог рассказал RT о влиянии сна на долголетие, фигуру и психику

Какие черты характеризуют «голубиный» хронотип человека, как сон влияет на продолжительность жизни и можно ли выспаться впрок — об этом в интервью RT рассказал руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин. Он также объяснил, как установить здоровый режим сна и к чему может привести его нарушение.

— Многие слышали про жаворонков и сов — основные хронотипы человека. Могут ли они меняться с возрастом?

— Они частично врождённые, порядка 10% населения земного шара имеет достаточно жёстко определённый хронотип, и он не меняется в течение жизни. У оставшихся он меняется с возрастом. Дети обычно жаворонки, в юношеском возрасте все хотят ночью быть активными и большинство являются совами. А с возрастом, постепенно, люди снова становятся жаворонками.

— Вредно ли быть совой? То есть, если человек поздно встаёт, это нормально?

— Считается, что есть определённая предрасположенность у сов к развитию различных заболеваний. Но это наблюдательные исследования, у которых невысокая научная ценность. В любом случае, мы знаем, что сон, максимально сопряжённый с тёмным временем суток, является для человека наиболее оптимальным. Поэтому чем больше он сдвигается по отношению к тёмному времени суток и чем больше надвигается на светлое время — тем хуже.

— Есть ещё и третий хронотип — голуби. Что Вы можете сказать об этом типе людей?

— Голуби относятся к смешанному хронотипу. Они встают немного позже жаворонков и ложатся спать раньше сов.

То есть сова — это задержка засыпания, жаворонки — раннее засыпание и раннее пробуждение, а голуби — смешанный тип, и для них характерна более лёгкая адаптация к смещению ритма.

— Какая система организма регулирует сон?

— За последние десятилетия исследований в области сомнологии стало очевидно, что не существует какого-то единого центра сна или единого центра бодрствования.

В 1998 году был открыт один из самых главных регуляторов бодрствования. Это пептид, который назвали орексин, и он как раз вырабатывается в боковой части гипоталамуса (это в самом центре головного мозга), который отвечает за вегетативную функцию.

Там буквально несколько тысяч нейронов, которые вырабатывают орексин, и он поддерживает все структуры головного мозга в активном состоянии. Поэтому, если его не хватает по различным причинам, прежде всего из-за какой-то патологии, то это приводит к развитию нарколепсии — заболеванию, которое сопровождается повышенной сонливостью, внезапным засыпанием людей.

Эта патология имеет очень широкое распространение, но совершенно неправильно диагностируется, потому что подавляющее большинство врачей, даже не то что общей практики, а даже неврологи, не знают о такой патологии.

Gettyimages.ru

© Westend61

— Что ещё влияет на сон?

— У человека есть гормоны, которые регулируются солнечной освещённостью, к ним относится, прежде всего, мелатонин. И, действительно, концентрация этого гормона начинает увеличиваться в вечерние часы, когда солнца становится меньше.

Но в современных ситуациях человек использует искусственное освещение, лэптопы, компьютеры. Естественно, это задерживает фазу выработки мелатонина.

Когда мелатонин открыли в конце 50-х годов, считалось, что это главный гормон сна. На самом деле это гормон ночи — это сигнал для всего организма, для всех клеток, что наступила ночь.

А есть гормоны, которые ассоциированы непосредственно со стадиями сна. Например, соматотропный гормон, который вырабатывается в медленноволновом сне, преимущественно в первую половину ночи. Это гормон, который обуславливает физический рост, анаболический гормон, его нехватка ведёт к задержке роста у детей, а у взрослых — к ожирению. Потому что его основная функция — анаболическая, соответственно он наращивает мышцы и уменьшает жировую массу.

Если будет задерживаться фаза засыпания, то будет уменьшаться выработка этого гормона, и человек будет гораздо быстрее набирать в весе, ему сложнее будет его сбросить.

— Качество сна влияет на похудение?

— Очень сильно, да. Дело в том, что именно в так называемом медленноволновом сне, дельта-сне, который приходится примерно на первую половину ночи, происходит акрофаза выработки соматотропного гормона. Акрофаза — это максимальная выработка. А соматотропный гормон является анаболическим гормоном, который себе подкалывают культуристы. Этот гормон выполняет функцию роста мышечной массы, и другая функция у него, помимо прочих, — разрушение жира.

Поэтому, если человек спит хорошо, и у него дельта-сон — у него максимально вырабатывается этот гормон — естественно, он худеет во сне. А если он плотно покушал на ночь, если он не занимается физической активностью, если он плохо спит, если у него имеется апноэ сна (остановки дыхания), то нарушается выработка этого гормона. И у взрослых это способствует ожирению, а у детей — ведёт к нарушению физического развития.

— В какое время нужно ложиться спать, чтобы организм выработал правильные гормоны и подготовился к следующему дню?

— В идеале это должно быть сопряжено с солнечной освещённостью, но мы прекрасно понимаем, что сейчас в северных широтах солнце рано заходит и поздно встаёт, летом все наоборот. Поэтому оптимальное время — ассоциированное с ночным периодом времени, примерно до 12 часов ночи и подъём примерно в районе семи утра.

— Полезен ли сон в дневное время? Можно ли рекомендовать его тем, кому такой перерыв позволяет рабочий график?

— Здесь двойная ситуация. Если человек ночью недосыпает, то компенсация в дневные часы небольшого по продолжительности сна (30—40 минут) влияет на здоровье благотворно.

Если он спит нормальное по продолжительности время, но у него есть потребность в дневном сне, то есть избыточная дневная сонливость — прогноз по здоровью ухудшается.

Gettyimages.ru

© PeopleImages

— Но, если человек будет регулярно не спать ночью и компенсировать днём, то это же не очень полезно для организма?

— Конечно, лучше, чтобы сон был сконцентрирован в ночной период времени.

— А почему сон не стоит разделять на две части?

— Во-первых, потому, что мы сопрягаем сон с ночным периодом времени, а днём, соответственно, есть свет — будет нарушаться выработка мелатонина. Во-вторых, когда человек засыпает, происходит перестройка вообще всего организма, потому что во время сна даже геном работает совершенно по-другому, одни гены включаются, другие выключаются. Такая чехарда с организмом, она не будет способствовать здоровью.

— Можно ли выспаться впрок?

— Невозможно. Сон — это циркадианный процесс, то есть он требует наличия себя каждые сутки и в определённое время. Поэтому вы не можете спать больше, чем вам «суждено» для этого цикла и не можете впрок выспаться. В любом случае, первый же эпизод, когда вы нарушите вот этот колебательный процесс и очередной цикл сна — тут же это скажется на здоровье, самочувствии, эмоциональном и психологическом состоянии.

— Получается, люди, которые работают сменно — несколько дней работают, несколько отдыхают — для них это вредно, потому что они не добирают сна?

— Это наихудшая ситуация.

Часто задают вопрос: «Как высыпаться при сменном графике и что делать?» Я говорю: «Максимально быстро искать новую работу».

Но кто не может этого сделать, вынужден работать в таком графике, должен придерживаться своего рабочего графика и графика сна на протяжении всей рабочей недели. То есть, это означает, что если, например, человек две ночи работает, а две не работает — он должен также в нерабочие дни бодрствовать в ночной период времени, а днём спать. То есть сохранять этот цикл — перестраиваться на ночной вариант.

К сожалению, это не очень удобно, потому что закрыты многие магазины и учреждения. Но можно оставлять себе какое-то окошко для совершения каких-то социальных действий, но стараться придерживаться режима. Потому что резкая смена — это наихудшая ситуация для человека, это очень сильно влияет на здоровье.

Также по теме Полезная мутация: обнаружен генетический механизм влияния на продолжительность и качество сна Американские учёные обнаружили мутировавший ген ADRB1, благодаря которому его носители высыпаются не за восемь, а за шесть часов....

— Есть мнение, что сон влияет на продолжительность жизни. Насколько правильный сон может продлить или укоротить жизнь?

— Дело в том, что здесь нет прямой зависимости. Есть зависимость, которая в медицине часто фигурирует, так называемая J-образная. Это означает, что при сокращении сна уменьшается продолжительность жизни. Но, как это ни странно, при увеличении продолжительности сна ещё больше сокращается продолжительность жизни. Это говорит о том, что не только сама продолжительность сна, но и его качество играет роль, это первое.

И второе — те лица, которые умирают при длительном сне, по всей видимости, у них сон является защитной реакцией на какие-то хронические, прежде всего воспалительные процессы. И это не говорит о том, что сам длинный сон привёл к ранней смерти, это говорит о том, что организм пытался адаптироваться, пытался бороться с хроническим состоянием, но смерть связана, скорее всего, с развитием хронического воспалительного процесса.

— То есть, если человек долго спит, это может быть поводом, чтобы обратиться к врачу?

— Это прогностически неблагоприятный признак. Норма составляет от семи до девяти часов сна, продолжительность жизни максимальная при этой продолжительности сна. Допустимым временем считается шесть часов — минимальное время сна, максимальное — десять часов.

— Как лучше высыпаться? Может ли что-то способствовать этому: растения, увлажнители воздуха, проветривание?

— Факторы окружающий среды, конечно же, во многом определяют качество сна и, прежде всего, самый главный фактор регуляции сна и бодрствования — это свет. Поэтому мы и говорим о том, что у человека сон должен быть максимально сопряжён с тёмным временем суток. Но все факторы окружающей среды — и температура, и влажность, и атмосферное давление (в меньшей степени) — все они влияют на качество сна.

Температура зависит от того, насколько человек накрыт одеялом, либо раскрыт полностью. Стандартные условия (обычно 19—21 ºC) считаются оптимальными. Если человек полностью открыт, то есть не использует какие-либо одеяла, то температура должна быть чуть повыше, примерно в районе 28 ºC.

Влажность имеет большое значение. Прежде всего это очень актуально для многоквартирных домов, потому что в осенне-зимний период, когда включается центральное отопление, резко падает влажность в таких квартирах. А сухой воздух влияет на увеличение сопротивления верхних дыхательных путей, прежде всего на уровне носа — это способствует нарушению дыхания у человека. Оптимальная влажность в квартирах должна быть от 60 до 80%.