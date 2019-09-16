Специалисты рассказали об опасных позах для сна

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Главный внештатный кардиолог крымского Минздрава Валерий Садовой рассказал об опасных позах для сна.
Специалисты рассказали об опасных позах для сна
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Эксперт советует спать на спине. Поза «на боку» считается вредной для позвоночника, а поза «на животе» повышает внутрибрюшное давление, сообщает РИА Новости Крым.

«Поза «сидя» плохо влияет на сердце, она увеличивает внутрибрюшное давление, из-за этого возникают отёки. Это чревато расширением вен и тромбозом», — полагает Садовой.

Со своей стороны, глава Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин в беседе с сайтом «Москва 24» подтвердил, что положение «на спине» — одно из лучших.

«Но проблема состоит в том, что у очень большого процента людей отмечается остановка дыхания во время сна, клиническим проявлением которой является храп. В положении «на спине» дыхательные нарушения увеличиваются, иногда очень значительно», — отметил он.

Как заявил Калинкин, таким пациентам нежелательно спать на спине.

По мнению эксперта, позиция «на боку» оказывает хорошее воздействие, а поза «на животе» является самой негативной с точки зрения влияния на желудочно-кишечный тракт.

Калинкин добавил, что человек почти никогда не спит в одном положении.

В 2018 году американские эксперты-сомнологи из клиники Майо заявили, что сон на животе является худшим вариантом ночного отдыха.

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