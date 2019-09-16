Специалисты рассказали об опасных позах для сна

Главный внештатный кардиолог крымского Минздрава Валерий Садовой рассказал об опасных позах для сна.

Эксперт советует спать на спине. Поза «на боку» считается вредной для позвоночника, а поза «на животе» повышает внутрибрюшное давление, сообщает РИА Новости Крым.

«Поза «сидя» плохо влияет на сердце, она увеличивает внутрибрюшное давление, из-за этого возникают отёки. Это чревато расширением вен и тромбозом», — полагает Садовой.

Со своей стороны, глава Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин в беседе с сайтом «Москва 24» подтвердил, что положение «на спине» — одно из лучших.

«Но проблема состоит в том, что у очень большого процента людей отмечается остановка дыхания во время сна, клиническим проявлением которой является храп. В положении «на спине» дыхательные нарушения увеличиваются, иногда очень значительно», — отметил он.

Как заявил Калинкин, таким пациентам нежелательно спать на спине.

По мнению эксперта, позиция «на боку» оказывает хорошее воздействие, а поза «на животе» является самой негативной с точки зрения влияния на желудочно-кишечный тракт.

Калинкин добавил, что человек почти никогда не спит в одном положении.

В 2018 году американские эксперты-сомнологи из клиники Майо заявили, что сон на животе является худшим вариантом ночного отдыха.