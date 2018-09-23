Учёные назвали наиболее неподходящую для сна позу

Американские эксперты-сомнологи из клиники Майо заявили, что сон на животе является худшим вариантом ночного отдыха. Об этом сообщает Bustle со ссылкой на соответствующее исследование.

По словам специалистов, подобное положение тела не позволяет человеку свободно поворачивать голову и дышать полной грудью.

Кроме того, в такой позе у спящего могут затекать мышцы шеи, что негативно сказывается на состоянии сосудов.

В мае заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов в беседе с НСН оценил выводы американских учёных о том, что хронический недосып приводит к падению внимания в пять раз и вдвое увеличивает время реакции.