Учёные назвали наиболее неподходящую для сна позу

Короткая ссылка
Американские эксперты-сомнологи из клиники Майо заявили, что сон на животе является худшим вариантом ночного отдыха. Об этом сообщает Bustle со ссылкой на соответствующее исследование.
Учёные назвали наиболее неподходящую для сна позу
  • © pixabay.com

По словам специалистов, подобное положение тела не позволяет человеку свободно поворачивать голову и дышать полной грудью.

Кроме того, в такой позе у спящего могут затекать мышцы шеи, что негативно сказывается на состоянии сосудов.

В мае заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов в беседе с НСН оценил выводы американских учёных о том, что хронический недосып приводит к падению внимания в пять раз и вдвое увеличивает время реакции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить