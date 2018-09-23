Учёные назвали наиболее неподходящую для сна позу
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По словам специалистов, подобное положение тела не позволяет человеку свободно поворачивать голову и дышать полной грудью.
Кроме того, в такой позе у спящего могут затекать мышцы шеи, что негативно сказывается на состоянии сосудов.
В мае заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов в беседе с НСН оценил выводы американских учёных о том, что хронический недосып приводит к падению внимания в пять раз и вдвое увеличивает время реакции.