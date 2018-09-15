В Минздраве назвали способствующую долголетию диету

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Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва порекомендовала не увлекаться строгим соблюдением диет и ежедневно употреблять достаточное количество сырых овощей и фруктов.
В Минздраве назвали способствующую долголетию диету
  • © pixabay.com

Она отметила, что не нужно переедать. По её словам, «лучше немножко недоедать, чем переедать». Гериатр добавила, что питание должно быть сбалансированным и включать достаточное количество жиров, белков, углеводов, витаминов и микроэлементов.

«Ещё один момент — это употребление достаточного количества сырых овощей и фруктов: 400—600 граммов в день обязательно. Это антиэйджинговая диета, которая имеет хорошую доказательную базу с точки зрения продления жизни», — сказала она в интервью RT. 

Также Ткачёва порекомендовала контролировать углеводный обмен, ограничив употребление легкоусвояемых углеводов. 

«Конечно, необходимо ограничить потребление соли — это касается людей молодого и среднего возраста. Норма — 5 граммов соли в день», — отметила специалист. 

По её словам, это способствует контролю артериального давления, что, в свою очередь, замедляет процесс старения сердечно-сосудистой системы.

Полная версия интервью — в материале RT.

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