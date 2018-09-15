«Одиночество ускоряет старение»: главный гериатр Минздрава РФ — о том, как стать долгожителем

Одиночество и социальная изоляция ускоряют старение. Об этом в интервью RT на полях IV Восточного экономического форума во Владивостоке рассказала главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва. Она назвала три основных принципа долголетия — это сбалансированное питание, достаточная физическая и социальная активность. Среди других факторов, влияющих на увеличение продолжительности жизни, специалист выделила отказ от вредных привычек, контроль уровня артериального давления и холестерина, здоровый сон и когнитивную деятельность.

— Ольга Николаевна, изменились ли за последние десятилетия представления о том, кто такие долгожители?

— Представления о долгожителях за последние десятилетия не изменились. По-прежнему остаётся классификация Всемирной организации здравоохранения: старше 80 лет — это люди старческого возраста, старше 90 лет — долгожители, а старше 100 лет — супердолгожители. Причём очень интересно, что люди старше 100 лет классифицируются следующим образом: молодые 100-летние — от 100 до 105 лет, средний возраст — от 105 до 110, а пожилые 100-летние — старше 110.

Надо отметить, что представление о старении меняется. Появился новый термин — «успешное старение». Если раньше мы думали, что успешное старение — это физическое здоровье, может быть, социальное благополучие, то сейчас к этому добавились ещё и внешний вид, чувство цели, образование, духовность. То есть старение рассматривается как этап развития.

— Есть ли какая-то связь между географией и продолжительностью жизни? В каких регионах России больше всего долгожителей и почему?

— Действительно, на планете есть зоны, где люди живут дольше. Их называют голубыми зонами. Это, например, остров Окинава, Коста-Рика, штат Калифорния. В России тоже есть зоны, где люди живут дольше. Например, это Кавказ, Москва, Санкт-Петербург. Продолжительность жизни определяется целым комплексом составляющих. Это не только медицина, которая вносит лишь 20% вклада в долгожительство. Это и условия жизни, и материальное обеспечение, и социальная поддержка, и традиции, и ведение здорового образа жизни. То есть это целый комплекс моментов, которые складываются в некую платформу для долголетия.

— Какие принципы необходимо соблюдать, чтобы стать долгожителем?

— Есть три основных, главных принципа, о которых следует помнить. Это достаточная физическая активность. Всегда помните, что дряхлый, старый человек — это человек с атрофией мышц. И, что бы вы ни делали, самый главный фактор сохранения мышечной массы и мышечной силы, а значит, и молодости — это физическая активность. Второе — это сбалансированное питание. Не переедать и есть достаточно овощей и фруктов, а также ограничить легкоусвояемые углеводы. И третье — это социальная активность. Чем более человек социально активен, чем больше у него социальных связей, чем больше он востребован, тем дольше он живёт.

Также помните о других принципах здорового образа жизни. Это отказ от вредных привычек. Контроль уровня артериального давления, уровня холестерина. Казалось бы, простые вещи, но они вносят существенный вклад в продолжительность жизни.

Директор Российского геронтологического научно-клинического центра, главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва

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— Сколько времени нужно спать, чтобы продлить жизнь?

— Среди факторов долголетия, безусловно, есть достаточный сон.

Как показали исследования Российского геронтологического научно-клинического центра, очень важно, чтобы продолжительность сна составляла от шести до восьми часов. Спать меньше шести и больше восьми часов с точки зрения прогноза долголетия не очень правильно.

При этом, конечно, есть колебания, есть индивидуальные особенности человека, его биоритмов. Но всё-таки ложиться спать до 12 часов ночи и вставать, скажем, в районе шести утра — это наиболее благоприятно, по данным наших исследований, с точки зрения биоритмов.

Занятия в фитнес-клубе

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— А есть ли взаимосвязь между продолжительностью жизни и видом деятельности человека?

— Зависимость между характером работы и продолжительностью жизни есть. Известно, что дольше живут люди, которые занимаются наукой, потому что их когнитивная активность остаётся очень высокой достаточно долго. Они постоянно должны готовить лекции, писать статьи, анализировать. Они всё время находятся в состоянии когнитивного тренинга.

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Вообще, когнитивный тренинг — это одно из условий увеличения продолжительности жизни. И поэтому мы рекомендуем для сохранения здоровья в пожилом возрасте учить стихи, песни, разгадывать кроссворды. Любая подобная активность способствует увеличению продолжительности жизни и сохранению памяти.

Также долго живут педагоги и люди искусства. Хочу подчеркнуть, что люди, которые занимаются творчеством, которые анализируют, которые много когнитивно трудятся, живут дольше. Это может быть связано не только с профессией, но и с кругом интересов человека, с его хобби.

— Есть мнение, что изучение иностранного языка продлевает жизнь. Так ли это?

— Да. Особенно если с детства человек изучает языки. Считается, что это способствует увеличению продолжительности жизни. Но сейчас и для пожилых людей предлагаются курсы иностранного языка. И это тоже способствует сохранению и улучшению их памяти.

— Влияет ли на долголетие личная жизнь? Одинокие люди живут дольше или меньше других?

— Это очень хороший вопрос.

Одиночество считается одним из гериатрических медицинских синдромов. Одиночество, социальная изоляция ускоряют старение именно с биологической точки зрения. И что бы вы ни делали, какие бы ни применяли высокие технологии, социальная изоляция, депрессия, одиночество — это факторы, которые ускоряют старение и не способствуют успешному старению.

В Центральном парке Новосибирска

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— Продлевают ли жизнь какие-либо диеты?

— Не следует увлекаться строгим соблюдением диет. Есть некоторые правила, о которых нужно помнить. Во-первых, никогда не переедать. Лучше немножко недоедать, чем переедать. Конечно, питание должно быть сбалансированным, с достаточным количеством жиров, белков, углеводов, витаминов, микроэлементов.

Ещё один момент — это употребление достаточного количества сырых овощей и фруктов: 400—600 граммов в день обязательно. Это антиэйджинговая диета, которая имеет хорошую доказательную базу с точки зрения продления жизни.

Также необходимо ограничить легкоусвояемые углеводы. Увеличение уровня глюкозы в крови не способствует продлению жизни, а сахарный диабет считается моделью преждевременного старения. Среди людей старше 80 лет распространённость диабета составляет приблизительно 25%. А среди людей старше 100 лет — всего лишь 3—4%. Пациенты с сахарным диабетом просто не доживают до возраста долгожительства. Поэтому очень важно контролировать углеводный обмен, соблюдать подобную диету.

Конечно, необходимо ограничить потребление соли — это касается людей молодого и среднего возраста. Норма — пять граммов соли в день.

Это способствует контролю артериального давления. А контроль артериального давления — это замедление процесса старения нашей сердечно-сосудистой системы.

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— Не могли бы вы рассказать о самых распространённых в нашем обществе мифах о принципах, соблюдение которых якобы продлевает жизнь?

— Самый главный миф состоит в том, что всё определяет генетика и только генетика. На самом деле всё определяют генетика и образ жизни. Есть представление о том, что существует некая универсальная таблетка или «средство Макропулоса» (так называется фантастическая пьеса Карела Чапека, сюжет которой построен вокруг секрета неограниченного долголетия. — RT), которое может продлить жизнь. Я совершенно убеждена, что такого средства не существует и существовать не может, потому что старение — это комплексный процесс. И только комплексное воздействие сможет его замедлить.

Также есть масса всевозможных спекуляций, касающихся замедления старения, — самые разные лекарства или биологически активные добавки, которые не имеют доказательной базы, но тем не менее используются для сохранения молодости.

Ещё один миф — что косметология, пластическая хирургия могут решить проблемы старения. Конечно, они могут изменить ситуацию внешне. Но состояние нашей кожи, количество морщин — это, собственно, отражение старения организма, это генерализованный процесс. Не может кожа стареть, а всё остальное оставаться молодым.