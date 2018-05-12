Время есть: американские учёные рекомендуют ужинать не позднее 15:00

Учёные из американского Университета Алабамы в Бирмингеме выяснили, что ранний ужин значительно улучшает метаболизм. К таким выводам специалисты пришли после эксперимента, участники которого следовали рекомендованной врачами диете: завтрак — с 6:30 до 8:30, обед — в 12:00, ужин — в 15:00. По мнению авторов исследования, положительный эффект достигается благодаря синхронизации времени приёма пищи с биологическими часами. Однако российские диетологи считают, что длительные перерывы в еде вредны для здоровья и могут не соответствовать привычному режиму человека.

Американские учёные из Университета Алабамы в Бирмингеме выяснили, что ранний ужин улучшает метаболизм и снижает кровяное давление. К такому выводу они пришли, проведя эксперимент, в котором участвовали восемь человек с нарушениями обмена веществ и предрасположенностью к диабету.

В первой части испытания на протяжении пяти недель участники следовали рекомендованной врачами диете: завтракали в промежутке от 6:30 до 8:30, обедали в 12:00 и ужинали в 15:00. При этом они придерживались своего привычного рациона. Оказалось, что такая диета улучшает метаболизм, позволяет бороться с лишним весом и снижает артериальное давление. Всё это, по мнению американских учёных, сводит к минимуму риск развития диабета.

Во второй части эксперимента все добровольцы вернулись к своему обычному режиму питания. При этом они употребляли ту же самую пищу, что и в первой части исследования, но ужинали значительно позднее — в 22:00. Спустя пять недель «стандартного» питания проблемы с обменом веществ вернулись.

В соответствии с биологическими часами

Предложенную диету авторы исследования назвали разгрузочной. Учёные пришли к выводу, что такая схема питания положительно сказывается на здоровье, так как соответствует биологическим часам человека.

По словам авторов исследования, циркадные ритмы связаны с работой гормонов. Уровень кортизола (гормона стресса) достигает максимума в организме в 8:00, поэтому завтракать необходимо примерно в это время, чтобы снизить уровень стресса. Начиная с полудня уровень адреналина (источника энергии) и серотонина (гормона хорошего настроения) растёт. При этом процесс обмена веществ в организме ускоряется, и к 12:00 человек начинает испытывать чувство голода, поэтому в это время ему следует во второй раз принять пищу.

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После полудня уровень кортизола начинает плавно снижаться. Метаболизм в организме замедляется, и человек начинает испытывать усталость. Поэтому не позднее 15:00, по мнению американских учёных, нужно в третий раз принять пищу.

Ближе к вечеру серотонин превращается в мелатонин — гормон, вызывающий сонливость. При этом уровень сахара в крови снижается. К трём часам ночи уровень кортизола (гормона стресса) опускается до минимума.

«Поздний ужин вызывает некоторый сбой в работе гормонов, которые уже подготовились «отдыхать». Этот сбой, в свою очередь, вызывает проблемы с обменом веществ. Поэтому пищу необходимо принимать в определённое время суток, синхронизировав время питания с биологическими часами и сопутствующей им активностью различных гормонов», — заключила автор исследования Кортни Петерсон.

Поторопились с выводами

По мнению российских учёных, длительные перерывы между приёмами пищи вредны для здоровья, а рекомендованная американскими врачами диета может не соответствовать биологическим часам конкретного человека.

«Если устраивать ранний ужин, то получится большой промежуток времени перед следующим приёмом пищи утром. Это замедляет обменные процессы в организме. Возможно, вес у участников снижался из-за недостатка калорий в вечернее время. Но такая диета может давать положительный эффект лишь в течение непродолжительного времени. Есть классическая и проверенная рекомендация — ужинать не позднее трёх-четырёх часов до сна. Именно её стоит придерживаться», — сообщила в беседе с RT член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

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Подобного мнения придерживается и кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии и нутрициологии РНИМУ им. Н.И.Пирогова Альфред Богданов.

«Отрицательно отношусь к раннему ужину, поскольку длительные перерывы в приёме пищи дают лишь временный положительный эффект. Риск развития ожирения, диабета, артериальной гипертензии кратковременно снижается за счёт того, что человек следит за временем приёма пищи. Но эти позитивные эффекты будут обратимыми, поскольку из-за длительных перерывов в приёме пищи снижается не только жировая, но мышечная масса тела. Чаще всего после таких экспериментов можно набрать ещё больше килограммов», — отметил Богданов.

Также собеседник RT подчеркнул, что пяти недель недостаточно для того, чтобы снизить массу тела и улучшить обмен веществ. По мнению Богданова, такие эксперименты требуют как минимум года наблюдений. С точки зрения доказательной диетологии делать далеко идущие выводы после такого краткосрочного эксперимента очень рано, считает диетолог.