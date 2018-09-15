В Минздраве назвали три главных принципа долголетия

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Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва в интервью RT назвала три главных принципа долголетия: физическая и социальная активность, а также правильное питание.
В Минздраве назвали три главных принципа долголетия
  • РИА Новости

По её словам, первый принцип — это достаточная физическая активность.

«Всегда помните, что дряхлый, старый человек — это человек с атрофией мышц. И, что бы вы ни делали, самый главный фактор сохранения мышечной массы и мышечной силы, а значит, и молодости — это физическая активность», — сказала Ткачёва.

Вторым принципом является сбалансированное питание. Специалист порекомендовала не переедать, употреблять достаточное количество овощей и фруктов, а также ограничить легкоусвояемые углеводы.

«И третье — это социальная активность. Чем более человек социально активен, чем больше у него социальных связей, чем больше он востребован, тем дольше он живёт», — отметила гериатр.

Она также призвала отказаться от вредных привычек и контролировать уровень артериального давления и холестерина.

Полная версия интервью — в материале RT.

В мае президент России Владимир Путин поручил обеспечить повышение продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году.

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