Эксперт оценил исследование американских учёных об опасности хронического недосыпа

Заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов в беседе с НСН оценил выводы американских учёных о том, что хронический недосып приводит к падению внимания в пять раз и вдвое увеличивает время реакции.

«Согласно норме, спать необходимо семь-восемь часов. Дневной сон — это очень хорошо для тех, кто недосыпает ночью, но не более часа», — заявил эксперт.

По его словам, рекомендуемая норма сна днём составляет 30—40 минут.

Кроме того, Дорохов отметил, что ночью работу лучше не выполнять, но в данном случае есть индивидуальные и генетические факторы — кто-то легче переносит ночную работу, а кто-то тяжелее.

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