Эксперт оценил исследование американских учёных об опасности хронического недосыпа
«Согласно норме, спать необходимо семь-восемь часов. Дневной сон — это очень хорошо для тех, кто недосыпает ночью, но не более часа», — заявил эксперт.
По его словам, рекомендуемая норма сна днём составляет 30—40 минут.
Кроме того, Дорохов отметил, что ночью работу лучше не выполнять, но в данном случае есть индивидуальные и генетические факторы — кто-то легче переносит ночную работу, а кто-то тяжелее.
Ранее научный директор Центра популяционного здоровья и старения Университета Дьюка, доктор наук, профессор Анатолий Яшин рассказал, как повысить шансы на сохранение памяти и разума в зрелом возрасте.