Учёный рассказал, как повысить шансы на сохранение памяти в зрелом возрасте

Научный директор Центра популяционного здоровья и старения Университета Дьюка, доктор наук, профессор Анатолий Яшин в беседе с kp.ru рассказал, как повысить шансы на сохранение памяти и разума в зрелом возрасте.

Яшин приехал в Казань для участия в конференции «Способы достижения активного долголетия».

В частности, по словам учёного, тренировки тела оздоравливают мозг. Также рекомендуется налаживать сон, поскольку во время глубокого медленного сна наиболее активно идёт очистка синапсов от накопившегося «мусора».

Кроме того, желательно по возможности избегать стрессов, избавляться от факторов сердечно-сосудистого риска, создавать так называемый когнитивный резерв.

«Заучивание любимых песен, разгадывание кроссвордов, овладение компьютерными навыками в пожилом возрасте, обучение танцам, рисованию, лепке — всё, что требует от нас запоминания и вспоминания, творческого подхода, — всё это помогает создавать и укреплять связи между нейронами», — отметил Яшин.

По его словам, очень важно, чтобы такие занятия приносили удовлетворение и удовольствие, иначе подобные тренировки обернутся не пользой, а дополнительным стрессом.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что участниками проекта «Московское долголетие» стали около 100 тыс. человек.