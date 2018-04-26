В проекте «Московское долголетие» приняли участие около 100 тысяч человек

Участниками проекта «Московское долголетие» стали около 100 тыс. человек, сообщает «Утро.ру».

«Московское долголетие» из проекта стало превращаться в реальность. Сегодня около 100 тыс. москвичей уже записались в различные кружки. 75 тыс. уже реально работают в этих кружках», — заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, программа предназначена для пенсионеров, которым надоело сидеть дома и которые хотят общаться и вести активную жизнь.

Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва, со своей стороны, назвала проект уникальным, пишет издание «Дни.ру».

Она также отметила, что средняя продолжительность жизни в столице превысила 78 лет.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ открылся фестиваль-выставка «Московское долголетие».