«Совам сложнее, чем жаворонкам»: российский сомнолог — о болезнях сна, внутренних ритмах человека и ночных кошмарах

Президент Российского общества сомнологов, заслуженный врач РФ Роман Бузунов рассказал RT о различных расстройствах сна, причинах их возникновения и методах исследования. Специалист пояснил, сколько и как нужно спать, в чём заключаются главные различия между совами и жаворонками, а также дал ряд рекомендаций для тех, кто поздно ложится и тяжело встаёт по утрам.

— Давайте начнём с основ. Кто такой врач-сомнолог, чем он занимается?

— Сон для человека — генетически определённая необходимость. Сомнолог — это врач, который специализируется на диагностике и лечении расстройств сна, которых известно более 50.

— Но в университетах нет такой специальности, как сомнолог. Почему?

— Я заканчивал Первый Московский медицинский институт имени Сеченова. У нас было 400 часов на терапию, 500 — на общественные дисциплины и ноль — на сомнологию. Есть «медицина дня», 50—60 специальностей, а на ночь — ни одной. А ведь люди чаще умирают ночью из-за различных проблем, которые обостряются во сне. Раньше не было полисомнографии, объективных методов исследования сна. Сейчас мы надеваем на человека 18 датчиков, смотрим стадии, циклы сна, как он спит, дышит, как работает сердце. Такие технологии начали развиваться только в середине прошлого века. Сейчас, с появлением компьютерной обработки информации, мы видим ещё больше.

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— Сколько часов человеку нужно спать, чтобы выспаться?

— Есть вариабельность параметра, есть «короткоспящие» и «длинноспящие» люди. Например, Дональд Трамп говорит, что спит четыре часа. У взрослых сон может занимать от 4 до 12 часов, но усреднённая норма — от 7 до 9 часов.

— А правда ли, что есть совы и жаворонки? Эти хронотипы действительно так сильно различаются, что можно их выделять?

— Да, существуют внутренние биологические часы, ход которых может отличаться от астрономических. У сов часы отстают, их внутренние сутки могут длиться и 30 часов. У жаворонков всё наоборот — время идёт быстрее. Многие пожилые люди — жаворонки: в 20:00 ложатся спать, а в 4:00 встают. А есть ещё голуби, у которых 24-часовой ритм совпадает с астрономическим. Так что это фактически тип личности.

— А можно ли переучить человека с совы на жаворонка?

— Полностью изменить хронотип невозможно. Совам сложнее, чем жаворонкам — им трудно вставать утром. В течение рабочей недели они недосыпают, а в выходные отсыпаются. Для сов есть несколько конкретных рекомендаций, которые позволяют подстроить свои циркадные ритмы под суточный график. Необходимо ложиться не очень поздно, в выходные вставать не позже, чем на час, чем в рабочие дни.

Нежелательно употребление чая и кофе за восемь часов до сна и использование гаджетов за два часа до сна. Мозг воспринимает как солнечный свет голубой спектр свечения этих устройств.

Врач-сомнолог Роман Бузунов с пациентом

© buzunov.ru

— В каких случаях необходимо обращаться к сомнологу?

— Среди всех болезней сна можно выделить три распространённые. Первая — это бессонница. Есть правило 30 минут. Если в течение этого времени вы легли и не заснули, проснулись среди ночи и бодрствуете уже полчаса или проснулись на 30 минут раньше, чем хотелось бы. Когда у вас одна или несколько таких проблем бывают чаще, чем три раза в неделю, это основание для обращения к врачу.

Вторая проблема — храп и остановки дыхания во сне. Сам храп может быть не очень опасен, если человек равномерно храпит. Но если возникают пугающая пауза и громкое всхрапывание, то это указывает на остановку дыхания во сне. Фактически это эпизод удушья — прекращается насыщение крови кислородом, происходят подскок артериального давления, выброс гормонов и учащение ритма сердца. Таких остановок может быть несколько сотен за ночь, и за восемь часов сна человек не дышит четыре-пять часов. Эта тяжёлая степень апноэ в пять раз увеличивает риск смерти, инфарктов, инсультов, нарушения ритма сердца.

Третье расстройство — синдром беспокойных ног. Оно похоже на пытку, возникают крайне неприятные ощущения в ногах, вынуждающие ими пошевелить. Пытаешься заснуть — надо встать и походить. Есть люди, которые по 10 км за ночь проходят вокруг кровати. Ноги периодически подёргиваются даже после того, как мозг заснул. Такие серьёзные болезни могут катастрофически ухудшать сон.

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— Что вызывает синдром апноэ чаще всего?

— Основные факторы — ожирение и избыточный вес. Огромная проблема у детей — гипертрофия миндалин и аденоидов. У нас 10% детей храпят, только в Москве 40 тыс. страдают от апноэ сна. Маленькому ребёнку в течение четырёх-пяти часов снятся сны, в это время его мозг должен анализировать информацию. При апноэ нарушаются консолидация (или формирование) долговременной памяти, адаптация к среде. Наблюдаются синдром дефицита внимания, гиперактивность — ребёнок не может нормально учиться. В глубоких стадиях сна продуцируются гормоны роста. И если глубоких стадий сна нет, то дети плохо развиваются физически. Если ребёнок храпит, потеет ночью, наблюдаются остановки дыхания... энурез, синдром дефицита внимания — всё это может быть вызвано храпом и апноэ сна.

— Многие известные люди тренировали фазный сон, например, Наполеон Бонапарт. Сальвадор Дали спал каждые четыре часа по 15 минут. Насколько это хорошая альтернатива нормальному режиму дня?

— Есть такие техники, которые позволяют нам быстро восстанавливаться, но это как кредит в банке, который придётся отдавать, нужно будет отсыпаться. Другое дело, что мы можем днём доспать. И ночь тоже иногда бывает разбита на две фазы, между которыми люди просыпаются и начинают активную деятельность. Но всё же полный цикл сна практически у каждого человека продолжается 90 минут и повторяется в течение четырёх-пяти часов: он включает в себя первую, вторую, третью стадии, глубокий сон, дельта-сон. Продуцируются гормоны и восстанавливается энергия, мы анализируем информацию. Если 90-минутными циклами спать — ещё куда ни шло. Но и это неправильно — всё равно, что в два раза реже дышать.

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— В детстве многие не любили тихий час. Иногда после дневного сна наблюдаются плохое самочувствие, упадок сил и головные боли. Выходит, дневной сон вреден?

— Любая медаль имеет две стороны, любое лекарство можно довести неумеренным дозированием до того, что оно станет ядом. Короткий дневной сон до 16:00 или 17:00, который длится 30—45 минут, может быть освежающим и восстанавливающим. Если он ухудшает вечернее засыпание и ночной сон, то лучше не спать. Если вы спите дольше, то доходите до глубоких стадий сна, так называемого дельта-сна. Из него плохо выходить — вы будете просыпаться с ощущением спутанности сознания и разбитости.

— Что делать, если снятся кошмары?

— Есть ужасы, кошмары, страхи и плохие сны — всё это разное. Сновидения несут адаптационную функцию. Мы анализируем информацию в виде свободных ассоциаций или аллегорий. Некоторые кошмары снятся из-за того, что человек подсознательно проигрывает ситуацию, которой он боится, и ищет выход из неё. И если находит, то сон теряет актуальность, дальше этот кошмар его не беспокоит. Другое дело — навязчивые, повторяющиеся посттравматические кошмары, когда мозг не находит выхода. Эта ситуация требует профессионального вмешательства.

— Почему не все видят цветные сны?

— Существует заблуждение, что яркие сны видят одни шизофреники. Впечатлительным, творческим людям снится больше цветных снов. Не факт, что это прямая дорога к психическому расстройству.

Сны снятся всем, просто некоторые их не помнят. Но цветной или чёрно-белый сон — не повод для беспокойства.

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— Как вы думаете, питание влияет на сон?

— Конечно, питание — это активный процесс. Представьте себе фабрику по производству металла. Вы загрузили туда кокс, металл, всё работает, горит. А представьте, что вы употребили тяжёлую пищу — котлету, суп, рульку и запили на ночь кофе. Печень начинает продуцировать желчь, поджелудочная железа — сок, активно работает желудок, целая фабрика по переработке пищи. Всё это нарушает сон. Ужин должен составлять не больше 20% от общего рациона пищи, и съесть его стоит не позже, чем за три часа до сна. Другое дело, если очень хочется перекусить, то не нужно ложиться голодным. Можно съесть банан, выпить кефир, но не переедать. Здоровое сбалансированное питание — лучшее средство для хорошего сна.

— Часто люди не идут к врачу, а сами себе прописывают снотворное. Насколько это допустимо?

— Это крайне нежелательно, поскольку зависимость от снотворных — большая проблема. Бессонницу может вызвать сильный стресс — развод, увольнение, сессия. Тогда можно принимать препараты, которые успокаивают нервную систему, может быть, даже обладают снотворным эффектом. Но часто приходят пациенты, которые продолжают принимать снотворные, когда стресс уже прошёл. Приём этих препаратов в течение нескольких месяцев вызывает физическую зависимость. Вырабатывается условный рефлекс, как у собаки Павлова. В 1960-х годах в США был проведён эксперимент, когда студентам пообещали по $100 за быстрое засыпание, и они действительно стали засыпать в три раза быстрее. Это тоже условный рефлекс. Мы, сомнологи, вырабатываем другой условный рефлекс, что постель — это сон. А ещё говорим о питании и физической нагрузке. Большинство пациентов с хронической бессонницей вылечиваются без таблеток за шесть недель.

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