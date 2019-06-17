Сомнолог прокомментировал исследование о продолжительности сна

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Член Российского общества сомнологов Павел Кудинов прокомментировал исследование о продолжительности сна.
Сомнолог прокомментировал исследование о продолжительности сна
  • ©pixabay.com

«У нас генетически запрограммирована продолжительность сна. Поэтому я не могу сказать, что нужно спать именно так. Есть люди, которым нужно меньше времени, чтобы выспаться, а кому-то нужно больше восьми часов», — объяснил Кудинов НСН.

По его словам, важно просыпаться в одно и то же время. Тогда человек будет полноценно высыпаться и обеспечивать себе полноценный оздоравливающий, обеспечивающий красоту сон. 

Ранее издание The Mirror сообщило, что самая оптимальная продолжительность сна для здоровья и красоты — 9 часов 10 минут.

При этом лучше всего лечь спать в 21:45 и встать в 06:55 утра.

По мнению британских учёных, соблюдение такого режима позволит снять накопленные за день усталость и стресс.

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