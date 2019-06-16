Учёные выяснили оптимальную для красоты продолжительность сна
По мнению учёных, некоторые люди могут не лучшим образом выглядеть по утрам из-за неправильно подобранного режима сна.
Более того, несоблюдение режима сна может привести к депрессии, раздражительности и плохому настроению.
Согласно последним исследованиям, самая оптимальная продолжительность сна для здоровья и красоты — 9 часов 10 минут.
При этом лучше всего лечь спать в 21:45 и встать в 6:55 утра.
По мнению британских учёных, соблюдение такого режима позволит снять накопленные за день усталость и стресс.
В октябре сообщалось, что употребление творога перед сном способствует снижению количества жира в организме.