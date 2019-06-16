Учёные выяснили оптимальную для красоты продолжительность сна

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Британские учёные выяснили, какой должна быть оптимальная продолжительность сна для сохранения красоты и хорошего самочувствия. Об этом сообщает издание The Mirror.

По мнению учёных, некоторые люди могут не лучшим образом выглядеть по утрам из-за неправильно подобранного режима сна.

Более того, несоблюдение режима сна может привести к депрессии, раздражительности и плохому настроению.

Согласно последним исследованиям, самая оптимальная продолжительность сна для здоровья и красоты — 9 часов 10 минут.

При этом лучше всего лечь спать в 21:45 и встать в 6:55 утра.

По мнению британских учёных, соблюдение такого режима позволит снять накопленные за день усталость и стресс.

В октябре сообщалось, что употребление творога перед сном способствует снижению количества жира в организме.

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