Учёные рассказали, с помощью какого продукта можно сжигать жир во сне

Специалисты из Университета штата Флорида установили, что употребление творога перед сном способствует снижению количества жира в организме.

Соответствующие данные опубликованы в British Journal of Nutrition.

Учёные пришли к таким выводам после проведённого эксперимента, в рамках которого участники в возрасте от 20 лет съедали порцию творога за 30—60 минут до сна.

Они отметили, что творог оказывает положительное влияние на мышцы, способствует улучшению обмена веществ и общего состояния здоровья благодаря казеину, который помогает наладить стабильную подачу аминокислот.

Кроме того, из-за этого продукта организм расходует больше энергии во время пищеварения. Это способствует сжиганию калорий, в том числе и во сне.

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