Немецкие учёные рассказали о пользе пива

Специалисты из немецкого Университета Эрлангена — Нюрнберга выявили положительное воздействие на здоровье человека двух веществ, входящих в состав пива. Об этом говорится в сообщении на сайте медицинского факультета учебного заведения.

Речь идёт о содержащихся в хмеле ксантогумоле и изо-альфа-горьких кислотах.

Согласно исследованию, ксантогумол помогает избежать ожирения печени и появления рубцов на ткани органа, уничтожает раковые клетки и препятствует набору веса.

Изо-альфа-горькие кислоты могут сдерживать развитие поражений печени, положительно влиять на обмен глюкозы и метаболизм жиров.

Кроме того, учёные пришли к выводу, что вместе эти вещества подавляют воспалительные процессы.

Отмечается, что однозначно положительный эффект может оказывать только безалкогольное пиво, а также другие продукты с хмелем.

Ранее в Центре исследований федерального и регионального рынков алкоголя в беседе с НСН усомнились в выводах датских учёных о пользе вина и пива для больных диабетом.