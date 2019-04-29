Сомнолог оценил идею сократить рабочую неделю зимой

Заведующий отделением сомнологии Федерального научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА Александр Мельников прокомментировал RT предложение депутата Госдумы Виталия Милонова сократить рабочую неделю в зимнее время.

«Что касается сокращения времени рабочего дня, это, наверное, во всех смыслах полезно и летом, и зимой. Поскольку человеку нужно больше времени отдыхать и восстанавливать свои силы, если он этого хочет, конечно. То, что продолжительность дня зимой очень существенно влияет на работоспособность, на умственные функции, на физические функции человека — это некоторое преувеличение», — отметил эксперт.

По его словам, естественно, что в рабочее дневное время, когда более высокая освещённость, «повышается активность человека».

«Но это не настолько принципиально, чтобы существенно менять график работы и отдыха. И на самом деле, конечно, я не беру какие-либо экономические вопросы, которые будут связаны с сокращением продолжительности рабочего дня, но какой-то должной физиологической основы под таким предложением нет», — заключил Мельников.

Ранее Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время, чтобы повысить КПД.