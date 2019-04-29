В комитете Госдумы оценили идею сократить рабочую неделю зимой

Заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев в разговоре с RT оценил предложение депутата Госдумы Виталия Милонова сократить рабочую неделю в зимнее время.

«То есть людям за полярным кругом, в полярную ночь не работать целый день, а в полярный день, наоборот, только и работать?» — уточнил он.

Депутат отметил, что любые изменения Трудового кодекса должны носить сбалансированный характер.

«Любая идея может найти воплощение, если она будет поддержана профсоюзами и работодателями, но она должна быть сбалансирована. А сбалансированный характер определяет трёхсторонняя комиссия, куда входят правительство, профсоюзы и работодатели. Но в целом я эту идею не поддерживаю», — заключил он.

Ранее в Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время.