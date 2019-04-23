В Минтруде заявили о снижении смертности на производстве

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Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что смертность на производстве снизилась более чем в два раза с 2007 года.
В Минтруде заявили о снижении смертности на производстве
  • © Александр Кондратюк
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Как он указал на Всероссийской неделе охраны труда, данный показатель опустился до 1,6 тыс. случаев.

«На протяжении последних лет мы наблюдаем устойчивое снижение количества несчастных случаев на производстве и других негативных ситуаций. За последние 12 лет количество ежегодных несчастных случаев (заканчивающихся смертью. — RT) с работниками снизилось более чем в два раза, с 4,5 тыс. фактически до 1,6 тыс. случаев», — сказал министр, назвав это «серьёзным прогрессом».

Ранее Минтруд России провёл проверку, которая выявила, что каждое пятое рабочее место в России вредно или опасно.

Сенатор Валерий Рязанский в беседе с Nation News отметил, что современная организация работы изменилась по сложности и степени влияния на здоровье.

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