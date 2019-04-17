Минтруд России обнаружил вредные условия труда на каждом пятом рабочем месте

Каждое пятое рабочее место в России вредно или опасно. Это, как сообщает ТАСС, следует из материалов Минтруда о результатах проверки условий труда в России.

«Рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда — 79%. Рабочих мест с вредными и опасными условиями труда — 21%», — приводит агентство выдержки из документа.

Как уточняется, всего было проверено 26,5 млн рабочих мест. На 10,7% (2,8 млн) мест на работника воздействуют вредные производственные факторы, но впоследствии организм восстанавливается. При этом 8,6% (2,2 млн) рабочих мест характеризуются вредными условиями труда, после которых возникают профессиональные заболевания лёгкой степени тяжести.

Ранее в России вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты, которым утверждены правила по охране труда при выполнении работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту промышленного транспорта.

В Минтруде России также планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.

Сенатор Валерий Рязанский в беседе с Nation News отметил, что современная организация работы изменилась по сложности и степени влияния на здоровье.