Минтруд России обнаружил вредные условия труда на каждом пятом рабочем месте
- РИА Новости
«Рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда — 79%. Рабочих мест с вредными и опасными условиями труда — 21%», — приводит агентство выдержки из документа.
Как уточняется, всего было проверено 26,5 млн рабочих мест. На 10,7% (2,8 млн) мест на работника воздействуют вредные производственные факторы, но впоследствии организм восстанавливается. При этом 8,6% (2,2 млн) рабочих мест характеризуются вредными условиями труда, после которых возникают профессиональные заболевания лёгкой степени тяжести.
Ранее в России вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты, которым утверждены правила по охране труда при выполнении работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту промышленного транспорта.
В Минтруде России также планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
Сенатор Валерий Рязанский в беседе с Nation News отметил, что современная организация работы изменилась по сложности и степени влияния на здоровье.