В России начали действовать новые правила по охране труда

В России вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты, которым утверждены правила по охране труда при выполнении работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту промышленного транспорта.

Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 9 октября 2018 года и вступил в силу спустя шесть месяцев.

Отмечается, что правила устанавливают нормативные требования к охране труда и осуществлению работ, связанных с эксплуатацией, техническим осмотром и ремонтом напольного колесного промышленного транспорта (автопогрузчики и электропогрузчики, автокары и электрокары, грузовые тележки, вагонетки) и промышленного транспорта непрерывного действия (конвейеры всех типов, рольганги, транспортёры, трубопроводный транспорт и пневмотранспорт).

В ноябре 2018 года заместитель директора департамента условий и охраны труда министерства Альберт Сакаев заявил, что в ведомстве отметили снижение числа травм и смертей на производстве в России за последние десять лет. Число погибших в результате ЧП на производстве также сократилось: с 4,6 тыс. в 2007 году до 1722 в 2017-м.

Согласно опросу, проведённому Аналитическим центром НАФИ, 82% работающих россиян в той или иной степени позитивно оценивают условия труда на рабочем месте (32% полностью удовлетворены и 50% скорее удовлетворены).

Основные претензии работников (35% среди неудовлетворённых) связаны с шумом, задымлённостью, отсутствием необходимого инвентаря и высокой нагрузкой. Каждый третий (30%) недовольный условиями труда респондент посетовал на бытовые моменты, такие как отсутствие туалета или душевой, плохая освещённость или некомфортная температура.

Кроме того, 18% опрошенных пожаловались на график работы, 12% — на недостаточно оборудованное рабочее место, 9% — на нарушения со стороны администрации и плохое отношение, а 4% — на несоблюдение техники безопасности (например, отсутствие средств индивидуальной защиты).

Большинство прошедших анкетирование (73%) уверены в соблюдении их работодателем норм охраны труда, предписанных российским законодательством.