Россияне назвали главные претензии к условиям труда

Жители России назвали главные причины своего недовольства условиями труда. Соответствующую информацию RT предоставили в Аналитическом центре НАФИ, который провёл опрос 1600 граждан в 42 регионах страны.

Отмечается, что 82% работающих россиян в той или иной степени позитивно оценивают условия труда на рабочем месте (32% полностью удовлетворены и 50% скорее удовлетворены).

Основные претензии работников (35% среди неудовлетворённых) заключаются в шуме на рабочем месте, задымлённости, отсутствии необходимого инвентаря и высокой нагрузке. Каждый третий (30%) недовольный условиями труда респондент посетовал на бытовые моменты, такие как отсутствие туалета или душевой, плохая освещённость или некомфортная температура.

Кроме того, 18% опрошенных пожаловались на график работы, 12% — на недостаточно оборудованное рабочее место, 9% — на нарушения со стороны администрации и плохое отношение, а 4% — на несоблюдение техники безопасности (например, отсутствие средств индивидуальной защиты).

Большинство прошедших анкетирование (73%) уверены в соблюдении их работодателем норм охраны труда, предписанных российским законодательством.

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