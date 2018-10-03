Время отдыхать: правительство России утвердило календарь выходных дней в 2019 году

В правительстве определились с количеством праздничных дней в будущем году. Новогодний отдых продлится у россиян с 30 декабря по 8 января. При этом выходные 5 и 6 января, которые совпадают с праздниками, перенесут на весну — нерабочими будут 1—5 и 9—12 мая. Соответствующее постановление, подготовленное Минтрудом, 1 октября утверждено российским кабмином.

Правительство России утвердило перенос выходных дней в 2019 году. Соответствующее постановление от 1 октября опубликовано на сайте кабинета министров.

Согласно документу, выходные дни 5 и 6 января, которые совпадают с нерабочими праздничными дня, перенесут на 2 и 3 мая.

На Новый год россиян традиционно ждут длинные каникулы: отдых продлится десять дней — с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

В следующем году 23 февраля также выпадает на нерабочий день (субботу), поэтому в соответствии с принятым постановлением выходной день будет перенесён на 10 мая, а в феврале россияне будут отдыхать два дня — 23-го и 24-го.

Как отмечается в документе, корректировки в производственный календарь были внесены «в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих дней».

Ранее трёхсторонняя комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений, в состав которой вошли представители правительства, профсоюзов и работодателей, одобрила разбивку выходных и праздничных дней в 2019 году. Позднее, 1 октября, план переноса выходных дней, подготовленный Минтрудом, подписал глава правительства Дмитрий Медведев.

В 2019 году будет 247 рабочих дней и 118 выходных с учётом 14 праздничных дней — ровно столько же, сколько и в текущем году.

Майские каникулы, День России и День народного единства в 2019 году



На Международный женский день в 2018 году россияне отдыхали четыре дня подряд — с 8 по 11 марта. В будущем году в производственном календаре обозначены три выходных дня — с 8 по 10 марта.

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В мае можно будет отдохнуть дважды по несколько дней — на 1 Мая и День Победы. Примечательно, что в будущем году выходные на майские праздники перераспределят более пропорционально. Так, с 1 по 5 мая будет пять выходных дней, а затем, с 9 по 12 мая, — ещё четыре. Напомним, что в 2018 году выходные по случаю майских праздников длились на несколько меньше: россияне отдыхали с 29 апреля по 2 мая, а также 9 мая — в День Победы.

Праздничные выходные в честь Дня России в 2018 году были 10—12 июня, в то время как в субботу, 9 июня, россияне работали. Согласно производственному календарю на будущий год, в честь Дня России будет один выходной день — 12 июня. При этом рабочий день 11 июня, как предпраздничный, будет сокращён на один час.

В связи с празднованием Дня народного единства россияне в 2019 году смогут отдохнуть 2—4 ноября, в то время как в 2018 году выходные дни будут 3, 4 и 5 ноября.

Новогодние праздники

По сложившейся в России традиции новогодние праздники являются самыми продолжительными. Как правило, они длятся от восьми до десяти дней. В июне 2017 года с предложением упразднить новогодние каникулы выступили депутаты КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым.

© Агентство городских новостей «Москва» / Авилов Александр

Так, парламентарии предлагали внести 31 декабря в число нерабочих дней, сократить каникулярное время на Новый год до 3 января, а Рождество отмечать отдельно 7 января.

«Внесение в число нерабочих дней 31 декабря позволит гражданам спокойно подготовиться к встрече Нового года без затрат рабочего времени, что имеет место в настоящее время. Одновременно исключаются из перечня нерабочих дней новогодние каникулы», — отмечалосьв пояснительной записке.

Также авторы законопроекта предложили сделать выходными днями 18 марта (день воссоединения Крыма с Россией) и 7 ноября (по случаю годовщины Октябрьской революции) вместо праздника, посвящённого Дню народного единства, который отмечается 4 ноября. Вместе с тем коммунисты предложили перенести День России с 12 июня на 28 июля (День Крещения Руси).

О необходимости упразднить обязательные продолжительные каникулы в России высказались и члены партии ЛДПР. Лидер фракции Владимир Жириновский отмечал, что новогодние праздники негативно сказываются социально-экономической ситуации в стране. По его мнению, в стране необходимо оставить только три выходных дня — 1 января, 9 мая и 12 июня. При этом Жириновский подчеркивал, что речи о полной отмене праздников не идёт — желающие смогут воспользоваться выходными днями как дополнительным отпуском.

Депутаты Госдумы отклонили законодательную инициативу в первом чтении.