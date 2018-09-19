Одобрен перенос выходных в 2019 году

Российская трёхсторонняя комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений, которую возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова, одобрила перенос выходных дней в 2019 году.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Минтруда России, в состав комиссии вошли представители правительства, работодателей и профсоюзов.

Как отмечается, в ходе заседания комиссии обсуждалось несколько вопросов, в том числе проект постановления правительства о праздниках.

Издание подчёркивает, что проектом постановления предусматривается перенос субботы и воскресенья 5 и 6 января на четверг и пятницу 2 и 3 мая.

Выходной в субботу, 23 февраля, также будет перенесён на пятницу, 10 мая.

Таким образом, россияне в 2019 году будут отдыхать на Новый год с 30 декабря по 8 января, на День защитника Отечества — 23 и 24 февраля, на Международный женский день — 8—10 марта, а майские каникулы продлятся с 1 по 5 мая и с 9 по 12 число.