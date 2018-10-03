Правительство утвердило перенос выходных дней в 2019 году

Короткая ссылка
Правительство утвердило перенос выходных дней в России в 2019 году, говорится в соответствующем постановлении кабмина.
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2019 году
  • РИА Новости

Как отмечается, в 2019 году выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота) будут перенесены на 2, 3 и 10 мая.

Таким образом, россиян ждёт десятидневный отдых с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, двухдневный отдых с 23 по 24 февраля, трёхдневный с 8 по 10 марта, пятидневный с 1 по 5 мая, четырёхдневный с 9 по 12 мая, совпадающий с празднованием Дня Победы.

Также выходные будут 12 июня (День России) и со 2 по 4 ноября.

19 сентября трёхсторонняя комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений одобрила перенос выходных дней в 2019 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить