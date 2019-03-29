В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график

Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.

«Известно, что перегрузки, негативные состояния и эмоции имеют накопительный эффект и отражаются на здоровье. Поднимается давление, начинается бессонница, падает производительность труда», — цитирует газета «Известия» секретаря Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Виталия Трумеля.

После оценки условия работы могут быть признаны оптимальными, допустимыми, вредными или опасными.

При этом в последних двух случаях сотруднику будет положена дополнительная денежная компенсация не менее 4% к окладу, а также не меньше семи дополнительных дней отдыха и сокращённая на четыре часа рабочая неделя.

Отмечается, что в первую очередь такие изменения могут коснуться сотрудников правоохранительных органов, педагогов, медицинских работников, журналистов, бухгалтеров, авиадиспетчеров и водителей общественного транспорта.

Ранее стало известно, что в России могут продлить рабочую неделю для женщин сельской местности.