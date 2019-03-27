В Госдуме оценили сообщения о возможности продления рабочего дня жительницам сельской местности

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в беседе с НСН оценил сообщения о том, что представители Минтруда России рассматривают возможность отмены сокращённой 36-часовой рабочей недели для женщин, трудящихся в сельской местности.

«Законопроектов никаких на эту тему нет, в том числе и в Минтруде никаких законопроектов нет. Сегодня я связывался — и мне это подтвердили», — заявил он.

По словам депутата, речь идёт о том, что существует генеральное соглашение с профсоюзами, одним из пунктов которого является поставленный вопрос. Видимо, обсуждение этого вопроса, которое только предстоит, и вызвало такую реакцию.

Как подчеркнул Нилов, никакого решения пока не принято.

Ранее член Общественной палаты России, председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), член Общественного совета Минсельхоза Александр Шипулин в беседе с порталом «Юга.ру» прокомментировал идею продлить рабочий день жительницам сельской местности.