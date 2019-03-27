В Ассоциации крестьянских хозяйств оценили идею продлить рабочий день жительницам сельской местности
- РИА Новости
По его словам, у женщин 36-часовая рабочая неделя, чтобы успевать заниматься детьми, воспитывать внуков, уделять внимание мужу и вести личное хозяйство.
«На селе работы хватает, особенно когда погодные условия позволяют. В огородах очень много работы. Те, кто занимается животноводством, вообще спят считаные часы», — отметил Шипулин.
Он считает, что сельские территории, наоборот, нужно выводить на новые условия жизни, чтобы молодёжь увидела там достаток и перспективу.
Норма об укороченной рабочей неделе была зафиксирована в 1990 году, и в случае её отмены нововведение может затронуть более 10 млн женщин.