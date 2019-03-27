В Ассоциации крестьянских хозяйств оценили идею продлить рабочий день жительницам сельской местности

Член Общественной палаты России, председатель Совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), член Общественного совета Минсельхоза Александр Шипулин в беседе с порталом «Юга.ру» прокомментировал сообщение о том, что представители Минтруда России рассматривают возможность отмены сокращённой 36-часовой рабочей недели для женщин, трудящихся в сельской местности.

По его словам, у женщин 36-часовая рабочая неделя, чтобы успевать заниматься детьми, воспитывать внуков, уделять внимание мужу и вести личное хозяйство.

«На селе работы хватает, особенно когда погодные условия позволяют. В огородах очень много работы. Те, кто занимается животноводством, вообще спят считаные часы», — отметил Шипулин.

Он считает, что сельские территории, наоборот, нужно выводить на новые условия жизни, чтобы молодёжь увидела там достаток и перспективу.

Норма об укороченной рабочей неделе была зафиксирована в 1990 году, и в случае её отмены нововведение может затронуть более 10 млн женщин.