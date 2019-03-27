СМИ: Трудящимся в сельской местности женщинам могут увеличить рабочий день

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Представители Минтруда России рассматривают возможность отмены сокращённой 36-часовой рабочей недели для женщин, трудящихся в сельской местности.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство. 

Отмечается, что в настоящий момент работающие в сельской местности женщины трудятся 36 часов в неделю, а не 40, как все остальные, но получают полную зарплату. 

Уточняется, что норма об укороченной рабочей неделе была зафиксирована ещё в 1990 году и в случае её отмены, по подсчётам издания, нововведение может затронуть более 10 млн женщин. 

Специалисты указывают на то, что отменять данную льготу можно только после того, как качество жизни в селе значительно повысится, так как в настоящий момент хозяйственная нагрузка на женщин в сельской местности по-прежнему слишком высока.

Ранее Федеральная служба государственной статистики выяснила, в каких регионах России зафиксирована наибольшая продолжительность рабочей недели.

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