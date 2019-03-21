Названы самые трудолюбивые регионы России

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Павел Астахов
В Федеральной службе государственной статистики рассказали RT, в каких регионах России зафиксирована наибольшая продолжительность рабочей недели.
Названы самые трудолюбивые регионы России
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По информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учёта отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели занятого населения от 15 до 72 лет в России составила 37,1 часа. 

Дольше всего работают в Севастополе — 39 часов в неделю. 

За ним следуют Калмыкия (38,8), Воронежская облаcть (38,8) и Еврейская автономная область (38,8).

Во Владимирской и Ростовской областях работают в среднем 38,7 часа в неделю.

Наименьшая продолжительность рабочей недели в Республике Алтай (32,9), Карелии (33,4) и Республике Коми (34,1).

Указанный показатель также невысок в Дагестане (34,2),  Мурманской (34,3) и Архангельской (34,4) областях.

При этом мужчины работают дольше женщин — 38,7 и 35,4 часа в неделю соответственно.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков отметил, что на статистику могут влиять разные факторы. 

«Структура рабочей силы различна по своему возрастному составу. Это может сказываться на средней величине фактической продолжительности рабочей недели, так как есть категории работников, для которых рабочая неделя меньше, чем та, что полагается в качестве норматива для всех. Кроме того, имеют значение климатические особенности каждого региона», — сказал он.  

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты России рассказали RT, представители каких профессий могут быстро найти работу при посредничестве службы занятости.

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