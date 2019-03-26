Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения

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Павел Астахов
Стали известны регионы России с наиболее высоким уровнем занятости населения. С соответствующими данными Росстата ознакомился RT.
Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения
  • © pixabay.com

На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения от 15 до 72 лет отмечен в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах.

За ними следуют Москва (74,6%), Санкт-Петербург (73,7%) и Магаданская область (73%).

Регионами-аутсайдерами по числу занятого населения стали Республика Тыва (49,4%), Карачаево-Черкесия (50%), Ингушетия (54%), Дагестан (54,7%) и Курганская область (55%).

В целом по России показатель занятости за ноябрь 2018 — январь 2019 года составил 65,2%.

Уровень занятости населения — отношение численности работающего населения к общему количеству жителей страны или конкретного региона.

Ранее в Минтруде заявили, что в 2018 году в качестве безработных были зарегистрированы 1,4 млн граждан, что на 10,4% меньше, чем в 2017-м.

Также были названы регионы России с самым низким уровнем безработицы.

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