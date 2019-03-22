Названы регионы — лидеры России по скорости трудоустройства безработных

В Росстате рассказали о российских регионах — лидерах по скорости трудоустройства безработных. С данными ведомства ознакомился RT.

Согласно информации за третий квартал 2018 года, безработные в возрасте от 15 до 72 лет быстрее всего находят работу в Чукотском автономном округе — в среднем за 3,2 месяца.

Вторую и третью строчки в рейтинге заняли Кировская область и Республика Татарстан, в которых на поиск работы в среднем уходит 4 и 4,3 месяца соответственно.

На четвёртом и пятом местах находятся Севастополь (5 месяцев) и Москва (5,1).

Дольше всего ищут работу в Карачаево-Черкесии (11,3 месяца) и Республике Тыва (9,6).

Отмечается, что по России в целом среднее время поиска работы составляет 6,9 месяца.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов отметил, что это усреднённые показатели, которые учитывают и тех, кто находит работу за один день, и тех, кто ищет её гораздо дольше.

Например, средний срок поиска работы в Москве не представляет собой чего-то необычного, считает эксперт.

«Как правило, люди ищут (в столице. — RT) работу высокооплачиваемую, а предлагается в основном низкооплачиваемая, с низкой квалификацией», — сказал он.

По данным Минтруда, в 2018 году уровень регистрируемой безработицы в целом по России впервые за всю историю наблюдений оказался ниже 1%. В качестве безработных были зарегистрированы 1,4 млн граждан, что на 10,4% меньше, чем в 2017 году.

Ранее стало известно, в каких регионах России зафиксирована наибольшая продолжительность рабочей недели.