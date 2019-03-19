Вот было время: в Госдуме отреагировали на внесённый законопроект о возврате сезонного перевода часов

Законопроект о возврате сезонного перевода времени, внесённый в Госдуму депутатом Андреем Барышевым, не согласован с фракцией «Единая Россия», сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента. Автор документа полагает, что его инициатива позволит улучшить условия жизни россиян и повысить производительность труда. В России отказались от перевода часов в 2011 году. Тогда подчёркивалось, что после перевода люди часто чувствуют недомогание. Медики также отмечают, что отмена перехода на летнее время положительно отразилась на здоровье россиян. В Госдуме и Совете Федерации считают, что новый проект вряд ли будет принят.

В Госдуму внесён законопроект о возвращении сезонного перевода времени. Соответствующий документ размещён на сайте нижней палаты парламента.

Автором законопроекта выступил депутат Андрей Барышев. Он предлагает переводить в конце марта часы на час вперёд, а в последнее воскресенье октября — на час назад.

На официальном сайте Госдумы отмечается, что законопроект Барышева не согласован с фракцией «Единая Россия». Как подчеркнул первый заместитель руководителя фракции Андрей Исаев, инициативы, внесённые в обход предусмотренных процедур, как правило, не находят поддержки.

«Данный законопроект с фракцией не обсуждался. Он не рассматривался ни координационным, ни каким‑либо из экспертных советов. Уведомление фракции, положенное по регламенту, коллега Андрей Барышев также не делал», — заявил Андрей Исаев.

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Сам Барышев считает, что существует «большой общественной запрос» на возврат сезонного перевода времени.

Напомним, 7 июня 2011 года занимавший тогда пост президента России Дмитрий Медведев подписал закон об отмене перевода стрелок часов. До этого, в марте того же года, осуществился последний переход на летнее время.

Тогда решение отказаться от перехода на зимнее время объяснялось тем, что адаптация при переводе часов вызывает стресс. Кроме того, Медведев отмечал, что отказ переводить стрелки часов позволит «пролонгировать светлый день».

«Мы не будем переходить на зимнее, мы один раз ещё испытаем неприятность, потому что как раз переход на летнее время всегда — это уменьшение сна на один час, но после этого неприятности закончатся. В то же время у нас будет пролонгированный светлый день», — говорил он.

Депутат Барышев приводит результаты «анализа астрономических параметров», согласно которым в большинстве регионов России «чрезмерно ранние рассветы на протяжении большей части года».

«Солнечный свет в период сна и его недостаток в период бодрствования провоцируют проблемы со здоровьем, такие как бессонница, депрессии и психические расстройства, ожирение, заболевания опорно-двигательного аппарата и иные заболевания, связанные с малоподвижным образом жизни», — говорится в пояснительной записке.

Барышев убеждён, что возвращение перевода времени позволит увеличить производительность труда и сэкономит электроэнергию, а также будет способствовать снижению аварийности на дорогах.

РИА Новости

© Владимир Федоренко

«Установлено раз и навсегда»

Правительство вряд ли пойдёт на очередную процедуру изменения времени, убеждён председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Такие инициативы и раньше рассматривались. Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что последний раз мы соглашаемся с предложением по переводу стрелок и после этого таких решений принимать не будем», — сказал он RT.

В октябре 2015 года депутаты Калининградской думы предлагали законопроект, в котором предусматривался возврат перехода на зимнее и летнее время.

Однако от таких инициатив больше вреда, чем пользы, считает первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

«Мнение очень простое: не надо переводить время. Уже, наоборот, доказано, что это наносит вред здоровью. Это право депутата — вносить проект. Но принимать такой закон не нужно. Вреда больше, чем пользы», — подчеркнул он в беседе с RT.

Напомним, в июле 2017 года участковый врач-терапевт, член профсоюза врачей «Действие» Альбина Стрельченко в разговоре с RT отметила, что число обращений пациентов с жалобами на недомогание от перевода времени уменьшилось после отмена перехода на летнее время.

«Это не какие-то ощутимые проценты, всё-таки это не вирусные заболевания, от которых никто не застрахован... Люди приходили на приём и прямо говорили: «Помогите, перевели часы, стал чувствовать себя плохо». Сейчас таких обращений нет. С точки зрения врачей отмена переходов только положительно сказалась на здоровье людей», — говорила она.

Тем не менее серьёзных исследований по вопросу влияния перевода стрелок часов на здоровье людей не проводилось, напомнил RT руководитель Центра медицины сна университетской клиники МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин.

«К сожалению, серьёзных научных исследований, которые поставили бы точку в этом вопросе, нет... Многие рассматривают это с точки зрения приведения времени к оптимальному времени восхода солнца, захода, попытки улучшить производительность труда. Но с точки зрения здоровья и резкого перехода на один час — это может сказаться на здоровье людей, которые имеют фиксированный рабочий график», — подчеркнул эксперт.