Умер народный артист России Борис Плотников
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского.
«Борис Григорьевич умер. Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ», — рассказал он.
Больше всего Плотников был известен зрителям по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце».
Также до своей кончины Плотников был профессором кафедры в ГИТИСе.
Ранее стало известно, что советская и белорусская актриса театра и кино Любовь Румянцева умерла в возрасте 77 лет.