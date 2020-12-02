Умер народный артист России Борис Плотников

Народный артист России Борис Плотников умер в возрасте 71 года от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского.

«Борис Григорьевич умер. Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ», — рассказал он.

Больше всего Плотников был известен зрителям по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце».

Также до своей кончины Плотников был профессором кафедры в ГИТИСе.

Ранее стало известно, что советская и белорусская актриса театра и кино Любовь Румянцева умерла в возрасте 77 лет.