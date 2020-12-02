Умер народный артист России Борис Плотников

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Народный артист России Борис Плотников умер в возрасте 71 года от коронавирусной инфекции COVID-19.
Умер народный артист России Борис Плотников
  • © РИА Новости / Владимир Вяткин

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского.

«Борис Григорьевич умер. Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ», — рассказал он.

Больше всего Плотников был известен зрителям по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». 

Также до своей кончины Плотников был профессором кафедры в ГИТИСе.

Ранее стало известно, что советская и белорусская актриса театра и кино Любовь Румянцева умерла в возрасте 77 лет.

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