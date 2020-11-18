Умерла актриса Любовь Румянцева

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Советская и белорусская актриса театра и кино Любовь Румянцева умерла в возрасте 77 лет.
Умерла актриса Любовь Румянцева
  • © РИА Новости

«Сегодня не стало заслуженной артистки БССР Любови Григорьевны Румянцевой. Любовь Григорьевна внесла неоценимый вклад в развитие и популяризацию белорусского кино и театра», — говорится в сообщении киностудии «Беларусьфильм» в Facebook.

Отмечается, что в её фильмографии десятки сыгранных ролей, среди них такие известные и любимые зрителем, как «Альпийская баллада», «Аннычка», «Дорога на Рюбецаль», «Венок сонетов», «Расписание на послезавтра», «Три талера».

В сообщении отмечается, что актриса много лет была предана театру-студии киноактёра «Национальная киностудия «Беларусьфильм», на сцене которой «блистательно воплощала в жизнь различные образы». 

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