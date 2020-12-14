«Полностью безопасна для здоровья»: эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 91,4%

Эффективность первой российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» составила 91,4%, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и центре им. Н.Ф. Гамалеи. По словам разработчиков, эффективность препарата против тяжёлых случаев заболевания коронавирусом составила 100%. Каких-либо существенных нежелательных явлений у добровольцев выявлено не было. Глава центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что «Спутник V» полностью безопасен для здоровья, и выразил надежду, что в будущем году удастся вакцинировать большую часть россиян.

Эффективность первой российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» составила 91,4%. Об этом говорится в заявлении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и центра им. Н.Ф. Гамалеи.

«Эффективность препарата «Спутник V» составила 91,4% на основании анализа данных в заключительной контрольной точке после 21 дня с момента получения добровольцами первого компонента вакцины», — говорится в сообщении.

Как пояснили разработчики, эффективность препарата оценивали среди 22 714 добровольцев, получивших первую и вторую инъекцию «Спутника V» или плацебо. Протокол третьей фазы клинических исследований предусматривает три контрольные точки — когда число инфицированных среди испытуемых достигает 20, 39 и 78 человек (суммарно среди тех, кто получил вакцину и плацебо). В первой контрольной точке расчётная эффективность вакцины составила 92%, во второй — 91,4%.

В заключительной контрольной точке количество заболевших COVID-19 в группе плацебо достигло 62, в группе получивших вакцину — 16 при соотношение численности групп один к трём. Таким образом, эффективность «Спутника V» в этой контрольной точке составила 91,4%.

«Согласно протоколу, достижение заключительной контрольной точки позволяет доказать эффективность вакцины на уровне выше 90% на 78 подтверждённых случаях заболевания среди добровольцев», — отмечается в сообщении.

В РФПИ добавили, что эффективность препарата против тяжёлых случаев заболевания коронавирусом составила 100%. Там пояснили, что всего было подтверждено 20 тяжёлых случаев течения заболевания, все они — в группе, получившей плацебо.

Разработчики напомнили, что по состоянию на 14 декабря в ходе клинических исследований в России было вакцинировано более 26 тыс. добровольцев. В настоящее время также проводятся клинические исследования в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран, а в Индии — вторая и третья фазы.

Каких-либо существенных нежелательных явлений у добровольцев на данным момент не выявлено, отмечается в заявлении. У части вакцинированных наблюдались такие кратковременные симптомы, как боль в месте введения препарата, повышение температуры тела, слабость, утомляемость и головная боль.

Вместе с тем разработчики сообщили о намерении подать документы для ускоренной регистрации вакцины в других странах.

«На основе полученных на сегодняшний день данных НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи подготовит отчёт, который будет использован для подачи документов для ускоренной регистрации вакцины «Спутник V» в различных странах», — говорится в сообщении.

Вместе с тем на брифинге, посвящённом результатам исследований вакцины, заместитель директора центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов рассказал, что пик иммунного ответа организма приходится на 42-й день после первой инъекции. По его словам, «эскалация развития иммунного ответа будет увеличиваться», в связи с чем оценка эффективности вакцины может быть пересмотрена в сторону увеличения.

«Мы ожидаем, что защитная эффективность должна вырасти»,— отметил он.

РИА Новости

© Илья Питалев

Схожую точку зрения высказал и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, заявив, что текущий показатель в 91,4% является низшей границей эффективности.

Между тем, по словам руководителя центра имени Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, результаты пострегистрационных исследований вакцины свидетельствуют о том, что она «обладает высокой эффективностью и полной безопасностью для здоровья».

«Полагаю, что в наступающем году нам удастся провакцинировать большую часть населения нашей страны, тем самым существенно снизить масштабы пандемии и сформировать сильный долгосрочный иммунитет к коронавирусной инфекции у значительной части населения нашей страны», — отметил он.

Гинцбург добавил, что в гражданский оборот на 13 декабря уже поступило около 320 тыс. доз вакцины.

«Сколько за сегодняшний день провакцинировано, сказать сложно. Но я думаю, что на завтрашний — послезавтрашний день вакцина вся уже будет применена по назначению», — отметил он на брифинге.

Глава центра рассказал, что 15 декабря в гражданский оборот выйдет «довольно-таки значительная» партия вакцины, она также будет направлена в регионы.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что вакцина против коронавирусной инфекции доставлена во все регионы России.

Напомним, в Москве с 5 декабря продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Сделать прививку могут работники центров госуслуг, а также горожане, занятые в сфере культуры, торговли и услуг, сотрудники городских образовательных и медицинских организаций, а также работники городских социальных служб.