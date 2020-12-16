«Система справляется с потоком больных»: Собянин не считает необходимым вводить локдаун в Москве

Необходимости вводить локдаун в Москве нет, однако в ближайшие месяцы столица продолжит жить в условиях мягких ограничений. Об этом заявил московский мэр Сергей Собянин. Он подчеркнул, что система справляется с потоком больных, несмотря на непростую ситуацию. По словам градоначальника, полное возвращение к нормальной жизни произойдёт только после масштабной вакцинации, которая может начаться в городе уже в ближайшие недели.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в течение ближайших недель вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 станет доступной для всех жителей города. Об этом он сказал, выступая с отчётом в Мосгордуме.

Градоначальник подчеркнул, что на данный момент сделать прививку могут работники сферы здравоохранения, образования, торговли, городских социальных служб, культуры. Он также рассказал, что в 2021 году на закупку вакцины предусмотрены средства в размере 10 млрд рублей.

«Только после массовой вакцинации мы можем надеяться на полное возвращение к нормальной жизни. В любом случае, дорогие друзья, мы победим эту болезнь, как всегда побеждали другие напасти и становились только сильнее», — сказал Собянин.

По его словам, пандемия COVID-19 стала «тяжелейшим испытанием» как для Москвы в целом, так и для каждого её жителя.

«Но благодаря самоотверженному труду тысяч людей, крепкой системе здравоохранения, диверсифицированной экономике Москва проходит через это испытание с минимально возможными потерями», — добавил мэр столицы.

Собянин подчеркнул, что в течение ближайших месяцев москвичи будут жить «в условиях относительно мягких, но всё же ограничений». В то же время он считает, что необходимости в жёстком локдауне нет.

«Система справляется с потоком больных. Ситуация непростая, очень сложная. Сам уровень заболеваемости и госпитализации очень высокий, но система справляется… В этих условиях мы можем себе позволить не вводить какие-то сплошные локдауны, чтобы не обрушить экономику, не обрушить доходы москвичей, не нарушить нормальную социальную жизнь. В этих условиях я считаю, что нам нет необходимости вводить какие-то жёсткие локдауны, закрывать целые сектора экономики», — заявил градоначальник.

Москва является лидером в стране по общему числу заболевших COVID-19 — 708 530 (5028 — за последние сутки). В столице выздоровели 545 430 человек, 10 095 пациентов скончались.

Большое количество новых случаев заболевания коронавирусом (более 400) за минувшие 24 часа выявили в Санкт-Петербурге (3758), а также в Московской (1477) и Нижегородской (492) областях.

В целом суточный прирост в России составил 26 509 заболевших. В предыдущие двое суток этот показатель составил 26 689 (вторник) и 27 328 (понедельник).

С начала пандемии общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в РФ достигло 2 734 454. Выздоровели 2 176 100 пациентов, в том числе 26 490 за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции, и сопутствующих заболеваний скончались 48 564 человека, за последние 24 часа зарегистрировано 596 летальных исходов.

Согласно информации Роспотребнадзора, в стране проведено более 83,8 млн тестов на COVID-19, под наблюдением медиков остаются свыше 579,2 тыс. человек.

Также в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассказали о необратимых поражениях лёгочной ткани при тяжёлой форме заболевания коронавирусной инфекцией.

«Необратимые изменения — да, к сожалению, это так. Тяжёлые формы заболевания COVID-19, особенно у пожилых людей, старше 60 лет, приводят к необратимому поражению лёгких, лёгочной ткани. У пожилых людей очень слабая степень регенерации лёгочной ткани, и тут уже приходится признать, что фиброз лёгочной ткани после COVID-19 необратим», — сказал ведущий специалист центра Гамалеи Фёдор Лисицын в эфире телеканала «Россия 24».

Вместе с тем во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что за минувшую неделю (с 7 по 13 декабря) в мире выявили 4 329 927 заболевших коронавирусом — это рекордный показатель за такой период. При этом скончались 75 038 человек.

Всего же по миру с начала пандемии (11 марта) выявлено более 73,5 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса. Наибольшее число случаев инфицирования и летальных исходов от COVID-19 приходится на США (16,7 млн больных коронавирусом и свыше 303 тыс. умерших).

Между тем биотехнологическая компания BIOCAD, занимающаяся массовым производством вакцины «Спутник V», сообщила о начале поставок препарата для осуществления масштабной вакцинации от COVID-19 в России. Компания подписала соглашение с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи о производстве «Спутника V» в сентябре.

«Нам удалось в очень сжатые сроки развернуть полноценное производство вакцины. В проектах по вакцинам задействовано более 400 наших сотрудников, инвестировано уже порядка 500 млн рублей собственных средств», — заявил гендиректор BIOCAD Дмитрий Морозов.

Ранее RT побывал на заводе BIOCAD в Санкт-Петербурге. На предприятии показали процесс производства препарата «Спутник V» на примере тестовой серии.

Кроме того, в Лиге безопасного интернета сообщили, что в социальных сетях и мессенджерах возросло количество фейковых сообщений о вакцинации и новогоднем локдауне в России.

«Растёт количество фейков о якобы существующем принуждении сотрудников правоохранительных органов и военных к вакцинации. За пределами России большая часть фейков рассказывает о «неэффективности» вакцины «Спутник V», — заявила глава организации, член Общественной палаты Екатерина Мизулина.

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса доставлена во все регионы страны. Согласно имеющимся данным, прививку уже сделали более 28,5 тыс. россиян.