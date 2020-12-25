Попова заявила об эффективности вакцин России против мутаций COVID-19

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что российские вакцины против коронавирусной инфекции эффективны против выявляемых в мире новых мутаций COVID-19.
Попова заявила об эффективности вакцин России против мутаций COVID-19
  • РИА Новости

«Мы посмотрели на конструкции вакцин, которые сегодня есть в России, и абсолютно точно увидели, что эффективность вакцин безусловна и никак не может быть увязана с теми заменами, которые мы видим», — заявила Попова.

Также она рассказала, что произведённые Роспотребнадзором тест-системы «видят коронавирус в любом его варианте».

При этом Попова уточнила, что «пока нет тест-систем, которые могли бы дифференцировать и видеть вирус именно с мутациями».

«Хотя наш институт уже делает это. Я уверена, что в течение недели мы это сделаем. Сегодня для нас это не является большой проблемой», — цитирует её ТАСС.

Ранее Попова сообщила, что в России не обнаружено тех мутаций коронавируса, которые выявлены в Великобритании.

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