Попова прокомментировала обнаружение нового штамма коронавируса в Британии

В России не обнаружено тех мутаций коронавируса, которые выявлены в Великобритании. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19.

«Позвольте мне начать с ситуации, которая вызвала определённое напряжение, начиная с субботы, когда Великобритания объявила о новом варианте коронавируса. Хотела бы отметить, что Роспотребнадзор внимательнейшим образом отслеживает ситуацию по новой коронавирусной инфекции, изучает генетические особенности изменения нового коронавируса, которые способы потенциально влиять и на его идентификацию, и на лечение и профилактику», — сказала она.

Как подчеркнула Попова, такая работа непрерывно ведётся на территории России.

«На сегодняшний день уже обнаружено в России 1424 мутации, это обычная, рутинная работа. Но ни одна из этих мутаций не связана с изменением свойств вируса», — добавила она.

По её словам, среди исследованных в России не было обнаружено тех мутаций, о которых говорят в Великобритании.

«Если говорить об этом варианте, то этот вирус характеризуется мутациями так называемого спайкового белка. Это белок шипов вируса, который ответственен за присоединение вируса к клетке восприимчивого организма… анализ показывает, что с ноября только 6% всех геномов, которые опубликовала Великобритания, содержали в себе эту мутацию», — рассказала она.

Ранее в ВОЗ заявили, что пока нет данных о том, как новый штамм коронавируса влияет на смертность.

Ряд стран, в том числе Россия, объявили о приостановке авиасообщения с Британией.

RT ведёт прямую трансляцию.