«Самая большая группа риска»: в Москве откроют запись на вакцинацию от коронавируса для жителей старше 60 лет

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Сергей Гусаров
Власти Москвы с понедельника, 28 декабря, открывают запись на вакцинацию от коронавируса для жителей старшего поколения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что пожилые люди — самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь. Накануне Минздрав одобрил применение вакцины «Спутник V» для лиц старше 60 лет. Как сообщил разработчик препарата, в ходе испытаний в этой возрастной группе вакцина показала эффективность на уровне 90%. По словам пресс-секретаря президента РФ, Владимир Путин намерен сделать прививку от коронавируса, о чём он сообщит «в обозримой перспективе». Дмитрий Песков добавил, что глава государства обозначил свою позицию по этому вопросу и «ждал завершения всех формальностей».
«Самая большая группа риска»: в Москве откроют запись на вакцинацию от коронавируса для жителей старше 60 лет
  • Reuters
  • © Sergey Pivovarov

Жители Москвы в возрасте старше 60 лет смогут записаться на вакцинацию от коронавируса с понедельника, 28 декабря. Об этом в своём блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Минздрав России одобрил возможность прививаться от COVID-19 вакциной «Спутник V» гражданам старшего поколения. Это здорово. Потому что пожилые люди — самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь. С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию», — рассказал Собянин.

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что для «Спутника V» выдано разрешение ведомства на вакцинацию лиц старше 60 лет. Разработчик препарата сообщил, что в ходе испытаний в этой возрастной категории вакцина продемонстрировала эффективность на уровне 90%.

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Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства также намерен сделать прививку от коронавируса, о чём Владимир Путин сообщит «в обозримой перспективе».

«Он, собственно, и сказал, что он сам это обязательно сделает. Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей», — рассказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».

Новые данные о заболеваемости

За последние сутки в России зафиксировано 28 284 новых случая коронавируса. Днём ранее в стране выявили 29 258 заболевших, а в общей сложности COVID-19 был диагностирован у 3 050 248 человек.

С начала эпидемии в России выздоровели 2 450 829 пациентов (80,35%). За сутки этот показатель вырос на 24 390. Вместе с тем от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 54 778 человек (1,80%). За минувшие сутки зафиксировано 552 летальных исхода.

В Москве выявлено 6620 новых случаев COVID-19 (днём ранее в столице зафиксировали 7480 новых случаев заболевания, а до этого — 7315). По данным столичного оперштаба, за последние сутки госпитализировано 1798 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 552 человека.

В числе регионов с наибольшим количеством новых выявленных случаев Санкт-Петербург (3761), Московская (1609), Нижегородская (499) и Свердловская (409) области.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено около 89,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 494 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 656 тыс. человек.

  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

На фоне идущей в стране вакцинационной кампании в центре имени Гамалеи рассказали, что организация получила грант на разработку препарата для лечения COVID-19 на основе моноклональных антител.

«Это фактически те антитела, которые защищают (от вируса и находятся. — RT) в плазме переболевших, только которые будут получаться генно-инженерным способом вне организма человека и в концентрированном виде», — цитирует ТАСС главу центра Александра Гинцбурга.

По его оценкам, о результатах этой работы можно будет говорить в конце 2021 года. Также Гинцбург рассказал о разработке вакцины, которая одновременно будет защищать от нового коронавируса и гриппа.

«Это универсальная технология, которая должна в принципе позволять создавать сразу вакцинные препараты к различным штаммам одного и того же возбудителя», — пояснил он.

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Наряду с этим, по словам специалиста, центр работает над препаратами для защиты от внутрибольничных инфекций, которые часто становятся причиной смерти пациентов в коронавирусных стационарах.

«Но это, конечно, не через месяц и не через два. Дай бог, через год это всё уже появится», — добавил Гинцбург.

Кроме того, в центре имени Гамалеи поделились оценкой ситуации с новым штаммом коронавируса, обнаруженным в Великобритании и характеризующимся повышенной заразностью. Напомним, что это обстоятельство стало причиной приостановки авиасообщения ряда государств с Соединённым Королевством. Впоследствии штамм обнаружили более чем в десяти других странах.

Доктор медицинских наук, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев выразил мнение, что нового штамма не следует бояться, необходимо соблюдать меры профилактики. Учёный добавил, что болезнетворность и антигенные свойства вируса не изменились.

«Он стал более заразным — вот и всё, он более распространён», — цитирует телеканал «Рен-ТВ» Зуева.

В Роспотребнадзоре сообщили, что выявленная в Британии мутация коронавируса пока отсутствует в России. На этот счёт высказался заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«С уверенностью можем сказать, что в настоящий момент английская мутация отсутствует у нас, но если она появится, то она не несёт ничего глобального и страшного», — сказал Горелов в эфире телеканала «Россия 1».

Поддержка российских регионов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении ещё более 2,5 млрд рублей для поддержания стабильности бюджетных систем Бурятии, Ингушетии и Мордовии, пострадавших от эпидемии.

«Регионы получат ещё более 2,5 млрд рублей на поддержание стабильности бюджетных систем. Деньги поступят до конца 2020 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении кабмина.

Часть транша поступит в город Байконур. Как пояснили в кабмине, дотации помогут выполнить социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением коронавируса.

В ноябре сообщалось, что российское правительство направит ещё 80 млрд рублей на поддержку регионов в условиях пандемии коронавируса.

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