Названы неочевидные симптомы коронавируса

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Учёные из Королевского колледжа Лондона назвали неочевидные симптомы коронавируса, сообщает Daily Express.

Отмечается, что к ним относятся головная боль и слабость как самые редкие признаки болезни, а также боль в горле, потеря аппетита, затруднённое дыхание, делирий и сыпь.

Традиционные симптомы включают кашель, высокую температуру, а также потерю вкуса и обоняния.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что на потерю обоняния чаще жалуются пациенты с лёгкой формой коронавируса.

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