Эксперт рассказала, кто чаще страдает от потери обоняния при COVID-19

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Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что на потерю обоняния чаще жалуются пациенты с лёгкой формой коронавируса.
Эксперт рассказала, кто чаще страдает от потери обоняния при COVID-19
  • © Павел Кононов
  • РИА Новости

Об этом она сообщила в беседе с «Российской газетой».

«Зачастую внимание пациентов, у которых нет лихорадки, одышки, изнуряющего кашля, сконцентрировано именно на этом», — сказала она.

При тяжёлых формах, отмечает эксперт, характер жалоб совсем другой. Он связан с одышкой, чувством нехватки воздуха, нередко высокой лихорадкой, и эти жалобы снижают концентрацию внимания пациентов исключительно на потере обоняния.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News дал рекомендации тем, кто почувствовал симптомы вирусного заболевания.

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