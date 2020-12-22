Эксперт рассказала, кто чаще страдает от потери обоняния при COVID-19
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- РИА Новости
Об этом она сообщила в беседе с «Российской газетой».
«Зачастую внимание пациентов, у которых нет лихорадки, одышки, изнуряющего кашля, сконцентрировано именно на этом», — сказала она.
При тяжёлых формах, отмечает эксперт, характер жалоб совсем другой. Он связан с одышкой, чувством нехватки воздуха, нередко высокой лихорадкой, и эти жалобы снижают концентрацию внимания пациентов исключительно на потере обоняния.
Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News дал рекомендации тем, кто почувствовал симптомы вирусного заболевания.